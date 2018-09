28 Jahre für einen Film: "Wären wir bei Kokosnüssen geblieben!"

Die Pferde tun nicht, was sie sollen. Paarweise sind sie aufgereiht, behängt mit kunstvollen Stoffen und besetzt mit ebenso dekorierten Schauspielern. Ihre Aufgabe ist simpel: Sie sollen den von Orangenbäumen gesäumten Schotterpfad entlangschreiten, vorbei an der Kamera, und sich an der massiven Burgmauer sammeln. Im Film „The Man Who Killed Don Quixote“, der kommende Woche in die österreichischen Kinos kommt, wird diese Szene nur wenige Sekunden lang sein. An jenem sonnigen Apriltag im Jahr 2017, am Gelände eines alten Tempelritterklosters in Portugal, nimmt sie einen ganzen Nachmittag in Anspruch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)