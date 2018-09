„Cops“: Die Wega als aggressiver Männerbund? Zu einfach!

Cobra, Gign, Swat, GSG 9: Kürzel, die Ehrfurcht gebieten. Sie stehen für die volle Durchschlagskraft der Staatsgewalt, vielleicht auch für die Angst davor – aber auf alle Fälle für den Ernstfall. Auch die Wega, ihres Zeichens älteste Polizeisondereinheit Österreichs, hat die Aura des Außergewöhnlichen – selbst wenn bei ihr nicht ganz so viel Exekutivmythos mitschwingt. Manchmal fragt man sich, wie es um die Menschen bestellt ist, die einer solchen Elitetruppe angehören. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Warum haben sie sich für diesen Beruf entschieden?

Christoph, Hauptfigur von Stefan Lukacs' erstem Langspielfilm, „Cops“, muss nicht lang nachdenken: „Für mich war das schon immer klar. Ich wollte schon als kleiner Bub zur Wega. Um die Leute vor den ganzen Wahnsinnigen zu schützen, die herumlaufen.“ Ein junger, topmotivierter Rekrut, der zeigen will, dass er das Zeug für den Job hat. Gleich bekommt er die Chance dazu – dank eines psychisch Kranken, der mit einem Messer auf seinen Chef losgeht. Christoph schießt den Angreifer nieder und wird von Kollegen als Held gefeiert. Doch die Tat hallt in ihm nach; langsam beginnt er, sein Umfeld infrage zu stellen.

Die Mechanismen von Polizeigewalt

Der Wega-Apparat erscheint in „Cops“ vom ersten Moment an als dubioser Männerbund mit Hang zur exzessiven Gewaltanwendung. Bedenken besonnener Gendarmen werden mit dem Rammbock niedergebügelt, Kritiker als „Gutmenschen“ abgestempelt. Lukacs, der sich schon in seinem Kurzfilm „Void“ mit Polizeigewalt auseinandergesetzt hat, will die Mechanismen hinter autoritären Haltungen aufzeigen – doch er macht es sich zu einfach. Papieren, schematisch und klischeehaft wirkt die Story um den aufstrebenden Jungspund, dem die dunkle Seite der Macht an die Nieren geht.

Die Figuren geben den moralisch unmissverständlichen Ablauf vor, es geht um Gruppenzwang versus Gewissen. Christoph pendelt zwischen den weisen Ratschlägen seines Vaters (Roland Düringer), der ihm eine menschenfreundliche Art der Polizeiarbeit nahelegt, und dem Alphatiergehabe seines Vorgesetzten (Anton Noori), der in einer anderen Aufmachung auch als Türsteher oder Mafiaboss durchgehen würde. Seine Freundin (Anna Suk) lässt er nicht an sich und sein Trauma heran. „Cops“ ist weit mehr düsteres Psychodrama als Krimi oder Actionfilm, und als solches leider eher abgeschmackt. Dass Lukacs viel für den Film recherchiert hat, kommt aus Laienperspektive nicht wirklich durch – dem Beziehungsgeflecht seines Drehbuchs widmet er wesentlich mehr Zeit als dem Beamtenalltag.

Der Look eines Hochglanzthrillers

Hauptdarsteller Laurence Rupp, der hier ein wenig an James McAvoy erinnert, gibt sein Bestes. Das talentierte Kamerateam Xiaosu Han und Andreas Thalhammer sorgt für einen finsteren, verchromten US-Hochglanzthriller-Look. Die nötige Intensität, um die Schablonenhaftigkeit seiner Dramaturgie vergessen zu machen, erreicht „Cops“ trotzdem erst in der letzten Einstellung. Davor sind eigentlich immer die Szenen am schönsten, in denen Charakterdynamiken der Vortritt gelassen wird: etwa ein Tischgespräch, bei dem Vater und Sohn aneinandergeraten, oder eine Kampfsportsession, die zwischen Zärtlichkeit und Hahnenkampf oszilliert. Wer ein komplexes Porträt der Lebenswelten junger Polizisten sucht, dem sei indes Marie Wilkes Langzeitdoku „Staatsdiener“ anempfohlen – sie spielt zwar nicht in Österreich, ist aber facettenreicher.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2018)