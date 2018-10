Im Kino: Wackelig, aber doch: Quixote reitet!

„And now . . . after 25 years of making . . . and unmaking . . . a film by Terry Gilliam”: Augenzwinkernd, aber nicht ohne Stolz präsentiert sich „The Man Who Killed Don Quixote“ dem Publikum. Es ist ein Film, der nicht fassen kann, dass es ihn gibt, und sein selbstreferenzieller Vorspannhinweis scheint angemessen. 1989 las der Regie-Eigenbrötler Gilliam erstmals Cervantes' Monumentalroman über den „Ritter von der traurigen Gestalt“ – und war sofort von seiner Leinwandadaption besessen. Doch ein ums andere Mal verhinderten Schicksalsschläge und Widrigkeiten aller Art die Umsetzung. In der Doku „Lost in La Mancha“ lässt sich das Scheitern des ersten Versuchs an Sturzfluten und lärmenden Düsenjets nachverfolgen. Zwei intendierte Hauptdarsteller, John Hurt und Jean Rochefort, verstarben vor der Fertigstellung. Das Endresultat ist ihnen gewidmet.

Dieses feierte im Mai endlich Premiere in Cannes – und ist nun auch in heimischen Kinos zu sehen. Der abenteuerliche Hintergrund ist dem Film kaum anzumerken. Kein Wunder: Schließlich handelt es sich bei „The Man Who Killed Don Quixote“ nicht um ein verschlepptes Langzeitunterfangen, sondern um die „bloße“ Befreiung eines lange gärenden Stoffs aus der Entwicklungshölle. Klar, dass der Film von seiner Entstehungsgeschichte überschattet wird. Sehenswert ist er trotzdem – mit Vorbehalten.

Adam Driver spielt darin einen abgeklärten Werberegisseur, der Toby heißt, Terry heißen könnte, und dem man anmerkt, dass seine Rolle irgendwann für einen quirligen Johnny Depp bestimmt war. Er werkelt halbherzig an einer Reklame mit Don-Quixote-Motiv, hängt aber heimlich seinem einstigen Unterfangen nach, dem Mann von La Mancha ein künstlerisch wertvolles Filmepos zu widmen. Als er seinen früheren Hauptdarsteller (Jonathan Pryce) wiederfindet, der sich immer noch für den Titelhelden hält, stürzen die beiden zurück in den Kaninchenbau ihrer Obsession – und durch allerlei pikareske Abenteuer vor beschaulichen iberischen Kulissen.

Nicht nur die Rüstung scheppert

„The Man Who Killed Don Quixote“ ist, wie alle Filme Gilliams seit „Fear and Loathing in Las Vegas“, ein ziemlich wackeliges Gebilde, scheppernd und klappernd wie die Rüstung seiner Hauptfigur. Immer wieder droht das hyperaktive Flickwerk aus Metafiktion und fantastischer Possenreißerei in seinen schrulligen Einfällen unterzugehen, von denen nicht alle überzeugen – am ehesten noch eine abstruse Kostümparty auf dem Anwesen eines russischen Oligarchen. Die Frauenfiguren, verkörpert von Joana Ribeiro und Olga Kurylenko, stecken in ihren Dulcinea- und Delila-Korsetts fest. Und irgendwann strengt die stolpernde, episodische Dramaturgie mächtig an.

Aber schleichend schimmert hinter dem Klamauk eine persönliche Ader durch. Gilliams Schaffen handelt seit jeher von der Macht der Fantasie, die Welt in einen Spielplatz zu verwandeln und mit Unmöglichem zu bevölkern. Zugleich verhehlt er nie, wie leicht die Kartenhäuser der Einbildungskraft in sich zusammenkrachen können – und wie trostlos ihre Ruinen im gnadenlosen Licht der Wirklichkeit aussehen. Hier findet er für Toby und Quixote, die letztlich im selben Sattel sitzen, eine bittersüße Kompromisslösung: Man mag wissen, dass Windmühlen nur Windmühlen sind. Aber es lohnt sich doch, gegen sie anzureiten – alleine der Story wegen.

