Chris Evans hört als Captain America auf

Superhelden-Darsteller Chris Evans nimmt Abschied von seiner Rolle als Captain America. Soeben hat er den vierten "Avengers"-Film abgedreht und in diesem wird er seinen letzten Auftritt in die Figur, die ihn weltbekannt gemacht hat, haben. Das gab der 37-Jährige selbst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt: "Es war ein emotionaler Tag, gelinde gesagt. Diese Rolle die vergangenen acht Jahre spielen zu dürfen, war eine Ehre", schreibt er. Evans bedankt sich dann bei dem Team vor und hinter der Kamera.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.