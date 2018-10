Alice Rohrwacher: "Am Rand der Gesellschaft sind auch Italiener"

Mit dem Märchendrama „Glücklich wie Lazzaro“ wird am Donnerstag die Viennale eröffnet. Regisseurin Alice Rohrwacher erzählt darin von einem ausgebeuteten Bergdorf im heutigen Italien, in dem nichts an die Gegenwart erinnert.