„Ex Libris“: Vom Leben in New Yorks größter Bibliothek

Mit über 51 Millionen Medien ist die New York Public Library eine der größten Bibliotheken der Welt. Ihr Hauptgebäude befindet sich in der Fifth Avenue. Immer wieder diente sie in Filmszenen als Kulisse, u. a. in „Frühstück bei Tiffany“ (1961), „Ghostbusters“ (1984), „Spider-Man“ (2002) oder „The Day after Tomorrow“ (2004).