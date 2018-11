Eine intime Geschichte Serbiens

Der Blick, den Mila Turajilic mit der Kamera nach draußen richtet – es ist derselbe, den sie schon als Kind durch das Fenster geworfen hat. Aber viel hat sich verändert: Geschäftiges Treiben herrscht dort unten inzwischen, auf der Straße, wo sich einst der bewegtere Teil der Geschichte von Ex-Jugoslawien abspielte. Weil das vom Großvater erbaute Mehrfamilien-Haus im Botschaften-Viertel von Belgrad liegt, zog und rollte hier alles vorüber: Protestmärsche, als der Nationalismus überhandnahm. Militärfahrzeuge beim Ausbruch des Bürgerkriegs. Die 1979 geborene Regisseurin war damals ein Mädchen. Als sich später die Ereignisse mit den Nato-Bombardements, dem Sturz von Milošević und dem Attentat auf Premierminister Djindjić erneut überschlugen, war sie eine junge Erwachsene.

Aber selbst wenn Mila Turajilic zwischen den beobachtenden Passagen ihres exzellenten Dokumentarfilms immer wieder alte Aufnahmen aus dem privaten und televisuellen Filmarchiv aufblitzen lässt, geht es ihr nie um didaktische Geschichtsaufklärung. Ihr Interesse reicht viel tiefer, und zwar bis an die Frage heran, wie stark die Wahrnehmung von Gegenwart und Geschichte mit dem Raum verankert ist, in dem man aufwuchs oder immer noch lebt. Und mit den Fenstern und Türen, die den Blick nach außen freigeben.

Turajilic bleibt dabei nicht beim Blick nach außen, sie kehrt ihn um – in das Domizil hinein. Dort trifft er etwa auf eine seit 70 Jahren verschlossene Tür. Wäre es kein Dokumentarfilm, würde man sie wohl für die fantastische Erfindung eines Märchenerzählers halten. Die Mutter der Regisseurin, die sich rasch als Hausherrin und Protagonistin erweist, putzt vorsichtig diese Tür, in der ein ewig nicht mehr umgedrehter Schlüssel steckt. Dahinter liegt der Teil der Wohnung, den die Kommunisten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konfisziert haben, um unvermögenden Parteigenossen eine Bleibe zu gewähren.

Die Mutter ist Aktivistin geblieben

Wie sich bald herausstellt, ist die pensionierte Mathematikprofessorin eine bedeutende Stimme bei den Demonstrationen gegen das Regime von Milošević im Jahr 2000 gewesen. Srbijanka Turajilic – so ihr Name – hat damals vor Menschenmassen große Reden gehalten, war nach der Revolution mehrere Jahre lang stellvertretende Bildungsministerin und blieb danach eine kritische Kommentatorin politischer Fehlentwicklungen in Serbien. Die Bereitschaft zu Engagement und Dissidenz ist ihr nie abhanden gekommen, aber leicht erschöpft wirkt die 1946 geborene Aktivistin dennoch. Jetzt müsse die jüngere Generation ihren Kampf weiterkämpfen, appelliert sie mehrmals.

Die von gesellschaftlichen Trennungsprozessen bestimmte Geschichte ihres Heimatlandes findet in der geheimnisvollen verschlossenen Pforte ein Sinnbild. Man bewohnt mit Fremden dieselbe Wohnung, aber mit einer Barriere dazwischen. Man lebt gemeinsam und doch getrennt, man hat das Gleiche erlebt – und doch erinnern sich Mutter und Tochter ganz verschieden.

Die Kamera zeigt, wie es gelingen kann, diese Barriere zu überwinden. Wie man Zugang zu den Erinnerungen des anderen finden kann. Ein aus mehr als nur Worten bestehender Dialog kommt in Gang. Er ist auch aus Bildern, Zeugnissen und Spuren zusammengesetzt. Man lernt sich erneut oder noch profunder als vorher kennen, weil die Erinnerung des jeweils anderen miteinbezogen, oder sprichwörtlich ausgedrückt, betreten wird – frei nach Charles Dickens: „Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig.“



("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.11.2018)