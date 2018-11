Marvel-Pläne: Jared Leto soll gegen Spider-Man kämpfen

Das Hollywood-Studio Sony Pictures will 2020 gleich zwei Filme aus dem Marvel-Universum in die Kinos bringen. Ein noch titelloses Marvel-Projekt soll im Juli 2020 in den USA anlaufen, gefolgt von einer Marvel-Fortsetzung im Oktober, wie die Branchenblätter "Variety" und "Deadline.com" am Mittwoch berichteten.

Zu den Filminhalten machte Sony keine weiteren Angaben, doch die führenden US-Kinoportale hatten gleich mögliche Kandidaten parat. Kürzlich war bekannt geworden, dass der Oscar-Preisträger Jared Leto den vampirartigen Antiheld Morbius spielen wird. Die Figur war erstmals 1971 in einem Spider-Man-Comic aufgetaucht.

Bei der Figur handelt es sich um einen Wissenschaftler, dessen Versuch, ein Heilmittel gegen eine seltene Blutkrankheit zu finden, scheitert. Er entwickelt sich zu einem Vampir, will seinen Blutdurst aber vor allem mit dem Aussaugen Krimineller stillen. In den Comic-Vorlagen gerät er immer wieder mit Spider-Man aneinander, dessen Blut die einzige Heilung für seinen Zustand zu sein scheint.

Für die Fortsetzung im Oktober tippten die Branchenkenner auf "Venom 2", ein Sequel zu dem diesjährigen Superhelden-Spektakel "Venom" mit Tom Hardy als der Journalist Eddie Brock, der vom Alien Venom Superkräfte erhält.

