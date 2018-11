Film: Sakrale Romanze in Schwarz-Weiß

Am Ende von „Cold War“ befinden sich Wiktor (Tomasz Kot) und Zula (Joanna Kulig) in einer abgelegenen Kirchenruine. Sie wirken ausgebrannt, sind sichtbar gezeichnet von ihrer Sehnsucht nacheinander, die sie nur selten stillen durften. In der Deckenkuppel über ihren Köpfen prangt ein großes Loch. Nun haben ihre Seelen kein weltliches Hindernis mehr zu fürchten. Es ist vollbracht. Bis dahin hat man den Liebenden dabei zugeschaut, wie sie über geschlagene zehn Jahre hinweg – von 1949 bis zum Ende der 1950er-Jahre – eine strapaziöse Amour fou aufrechterhielten. Verrat wurde begangen, die Heimat verlassen, ein Gefängnisaufenthalt in Kauf genommen, und unbeteiligte Dritte wurden zum Opfer der gegenseitigen Fixierung der Liebenden degradiert. Alles für ein paar wenige Augenblicke vorübergehender Zweisamkeit.

Regisseur Paweł Pawlikowski erhielt 2015 den Auslands-Oscar für „Ida“, sein beeindruckendes Coming-of-Age-Drama über das sexuelle Erwachen einer jungen Nonne, und heuer den Regiepreis in Cannes für „Cold War“, ein Historienwerk über die theologische Deutung amouröser Erfahrungen. Profan, harmonisch und gesellschaftskonform ist die Liebe nicht in dem ästhetisch betörenden Melodram. Eher ein Schlachtfeld emotionaler Grenzzustände. Eine destruktive Naturgewalt. Ein obsessives Brennen. Und, zuletzt, eine transzendentale Kraft.

Musiker trifft Bauerntochter

Wie alle leidenschaftlichen Romanzen hat auch diese einen schicksalhaften Ursprungsort und einen eigenen Song: „Herz, du gibst mir keine Ruhe“, singt Zula, die resolute Bauerntochter, bei einem von Wiktor veranstalteten Casting auf einem halb zerstörten Gutshof zur Rekrutierung junger Gesangstalente aus dem polnischen Hinterland. Obwohl der Musiker aus Warschau kein Wort versteht, weil es sich um ein russisches Volkslied handelt, ist es gleich um ihn geschehen. Nachdem er sie für den Chor seines folkloristischen Singspiels engagiert hat, das von den Machthabern rasch zum Propagandastück für den Personenkult um Stalin umgeschrieben wird, nimmt der Liebeswahn zwischen ihnen seinen verhängnisvollen Lauf.

Bei einem Tournee-Aufenthalt in Berlin gelingt den beiden die Flucht nach Paris. Zula lässt Wiktor jedoch sitzen. Als sie sich Jahre später wiedersehen, fallen sie übereinander her, als wäre nichts geschehen. Dann trennen sie sich wieder, treffen erneut aufeinander, immer so weiter. Sturm und Drang im stetigen Wechsel zwischen Ost und West. Gleichgültig, ob sie inzwischen mit jemand anders liiert oder verheiratet sind. Jede Amour fou ist absolutistisch, lässt nichts anderes neben sich gelten. Derselben Logik folgt Pawlikowski, wenn er das sonstige Leben seiner erotomanischen Helden entweder nur anreißt oder ganz ausklammert.

Im Exil sind sie auch nicht glücklich

Interessant ist vor allem, welche Form ihre Liebe von einem zum anderen Gesellschaftssystem annimmt. Der karge und repressive Kommunismus in ihrer Heimat beschwört das Pathos einer kompensatorischen Affäre herauf, das sie wiederum aus ihren zugewiesenen Rollen befreit. Im Exil verwandelt sich Zula in eine schillernde Chansonsängerin, und Wiktor wähnt sich frei von aller staatlichen Einmischung in seine Arbeit. Aber glücklich wirken sie in der Fremde nicht. In der sogenannten Stadt der Liebe scheint jeder romantische Idealismus an einen trivialen Hedonismus verraten. Wenn sie zusammen sind, regiert die Eifersucht. Wenn nicht, bloß resignative Triebbefriedigung oder blutleere Zweckbeziehungen. Nur die glanzlose Kirchenruine in der Einöde liegt jenseits von beidem. Sie ist letzte Zufluchtsstätte, passende Projektionsfläche und sakrale Alternative.

Mit einem Kniefall vor der ultrakatholischen Regierung im gegenwärtigen Polen sollte man das Finale dieser Passionsparabel, die sich mal in einem kristallklar-eleganten und dann wieder in einem gräulich-verschatteten Schwarz-Weiß präsentiert, aber nicht verwechseln. Im Christentum ist fleischliches Begehren alles andere als angesagt. Man sublimiert es, wandelt es um in spirituelle Hingabe. Pawlikowski denkt beides jedoch zusammen und beschreibt dadurch einen Kreuzweg ganz eigener, erschütternder und herzzerreißender Art.

