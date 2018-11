Achtung! Hier wird hemmungslos gespoilert!

Es gibt ja Menschen, die lesen ein Buch prinzipiell von vorn bis hinten, Wort für Wort, Satz für Satz. Niemals würden sie sich von ihrer Neugierde verführen lassen, ein paar Seiten vorzublättern. Es sind dieselben, die einem ewig gram sind, wenn man versehentlich das Ende eines Films verraten hat. Da gehe es nicht nur um die Spannung, sagen sie. Sondern um Respekt vor dem Werk! „So ein Film ist wie ein Kartenhaus, wenn man eine Karte herauszieht, bricht alles ein“, sagt ein Kollege. Jeder Plotpoint ist ihm heilig.



Dann gibt es Menschen wie mich. Wir überspringen in Romanen gern die eine oder andere Passage – und werfen sogar bei Krimis manchmal einen voreiligen Blick auf die letzten Seiten. Wir spulen bei Filmen und Serien vor, wenn uns eine Szene zu brutal ist – und das war bei „Game of Thrones“ sehr oft der Fall. Und bevor wir ins Kino gehen, wissen wir ganz gern, was uns erwartet. Was den Respekt betrifft, berufen wir uns auf Umberto Eco. Jedes Kunstwerk ist offen. Es ist der Leser, der es vollendet. Das sind schließlich wir!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)