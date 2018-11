Lars von Trier: „Verwenden Sie alles gegen mich!“

In Cannes 2011 verglich sich Lars von Trier bei einer Pressekonferenz „ein bisschen“ mit Hitler – und wurde von der Festivalleitung zur Persona non grata erklärt. Heuer kehrte er mit „The House That Jack Built“ an die Croisette zurück – und spaltete erneut die Gemüter. Sein jüngstes Werk, das am 30. November regulär in Österreich anläuft, schildert den Werdegang eines von Achtziger-Star Matt Dillon verkörperten Serienkillers, der aus dem Jenseits auf sein „Werk“ Rückschau hält – und sich im Zwiegespräch mit einer kritischen Vergil-Figur zu erklären versucht. Kein Schelm, wer dabei an von Trier selbst denkt: Manch eine Parallele zur Laufbahn des skandalaffinen Filmemachers ist beabsichtigt. Die Ausführungen der Hauptfigur pendeln dabei zwischen Selbstmitleid und Größenwahn, der Film selbst zwischen Entschuldigung und neuerlicher Provokation, Horror, Tragik und tiefschwarzer Komödie. Nach der Premiere von „The House That Jack Built“ traf „Die Presse“ einen sehr zerbrechlich wirkenden von Trier zum Gespräch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)