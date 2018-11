„Amal“: Auf der Leinwand durch die Weltprobleme

Amal macht sich Sorgen um die Zukunft ihres Landes. 2011, als sich die Ägypter gegen das korrupte Mubarak-Regime auflehnten, war die damals 14-Jährige ganz vorn dabei. Polizisten zerrten sie an den Haaren durch die Straße, ihr bester Freund kam bei Ausschreitungen ums Leben. Doch wozu die Revolution? Seit dem Militärputsch ist Friedhofsruhe eingekehrt. Einstige Mitstreiter wurden festgenommen, gingen ins Exil oder fanden sich mit den Gegebenheiten ab.

Mohamed Siams Langzeitdoku „Amal“, die heute Abend in Anwesenheit des Regisseurs das Filmfestival This Human World im Wiener Gartenbaukino eröffnet, erzählt vom harten Kampf gegen Resignation, den die Jugend des Arabischen Frühlings täglich ausfechten muss. Die Entwicklung der widerständigen Protagonistin spiegelt den Rückfall Ägyptens in überkommene Verhältnisse nach einer kurzen Phase vermeintlicher Freiheit: In alten Heimvideos ihrer Eltern sprüht Amal vor Lebensfreude, die sie während der Aufstände in politische Energie ummünzt. Doch schon hier wird deutlich, dass sich eingefleischte Rollenbilder schwerer umstürzen lassen als Regierungen: „Sit-ins sind nichts für Mädchen“, sagen Mitdemonstranten. Als die letzten Protestrufe verklungen sind, zwingt der gesellschaftliche Druck Amal dazu, sich zu arrangieren.

Sketchparade durch den Ukraine-Krieg

Dass „Amal“ ein Einzelschicksal nutzt, um größere Zusammenhänge sichtbar zu machen, passt zum Grundgestus von This Human World. Das Festival wurde 2008 gegründet, um globalen Menschenrechtsthemen eine Leinwandplattform zu bieten. Heuer findet es zum elften Mal statt, und das wieder unter neuer Leitung: Bereits nach zwei Jahren haben die bisherigen Intendantinnen Djamila Grandits und Julia Sternthal den Ball an Michael Schmied und Lara Bellon abgegeben, da sich die Arbeit nicht mit ihren jeweiligen Studien vereinbaren ließ. Ein Zeugnis der prekären Beschäftigungsverhältnisse im zeitgenössischen Kulturbetrieb (am 4. 12. werden selbige bei einer Rahmenveranstaltung im Top Kino diskutiert).

Trotzdem ist dem jungen Team ein weitläufiges Programm aus etwa 100 Spiel- und Dokumentarfilmen gelungen, das Schlaglichter auf humanitäre Problemfelder und Krisenherde der Gegenwart wirft. Die formale Bandbreite reicht von Ben Russells Bergarbeiter-Bildgedicht „Good Luck“ über „Of Fathers And Sons“, dem Porträt einer radikalislamischen Familie, bis hin zu „Donbass“, Sergei Loznitsas sardonischer Sketchparade durch den Ukraine-Krieg.

