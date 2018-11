Sylvester Stallone beendet seine Rocky-Karriere

US-Schauspieler Sylvester Stallone will nach über 40 Jahren im Film-Ring die Boxhandschuhe des von ihm verkörperten Rocky Balboa an den Nagel hängen. In einer von US-Medien verbreiteten Mitteilung auf Instagram dankte der 73-jährige Stallone am Mittwoch allen Fans dafür, dass sie "die Rocky-Famile über 40 Jahre ins Herz geschlossen" hätten.

"Es war mein höchstes Privileg, diese bedeutende Figur zu schaffen und darzustellen", schrieb er. Auch wenn es sein Herz breche: "Leider müssen alle Dinge vorbeigehen ... und enden." Dennoch werde Rocky "nie sterben, denn er wird in Euch weiterleben".

Die Rocky-Serie besteht aus acht Filmen, von denen der erste 1976 erschien und gleich zum Überraschungserfolg wurde. Er gewann drei Oscars, unter anderem als bester Film und für die beste Regie. Es folgten fünf weitere Rocky-Filme sowie "Creed" und "Creed II", in denen der von Stallone verkörperte Rocky einen jungen Boxer trainiert. "Creed II" kam erst vor kurzem in die Kinos.

(APA/dpa)