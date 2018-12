„Alles ist gut“: In einer Zwangsjacke aus Stolz und Scham

Normalität bedeutet, Sachen wegzustecken. Sich nicht von jeder Kleinigkeit aus der Fassung bringen zu lassen. Frei nach dem Motto „Schwamm drüber, halb so wild, wird schon wieder“. Doch was ist, wenn man nicht mehr zwischen Kleinigkeit und Katastrophe unterscheiden kann? Wenn die Angst davor, als Opfer dazustehen, so groß ist, dass man selbst Unzumutbares bagatellisiert?

Um diese und ähnliche Fragen dreht sich „Alles ist gut“, das eindrucksvolle Kinodebüt von Eva Trobisch. Selten sieht man einen deutschen Erstlingsfilm – es handelt sich um Trobischs Diplomwerk an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) – aus dem so viel erzählerisches Selbstbewusstsein spricht, so viel Gespür für subtile Figurenzeichnung und mehrschichtige Dramaturgie. Erinnerungen an „Toni Erdmann“-Schöpferin Maren Ade und deren famose HFF-Abschlussarbeit „Der Wald vor lauter Bäumen“ werden wach. Ades Einstand handelte von der emotionalen Abwärtsspiralspirale einer jungen Lehrerin, die an sozialer Inkompetenz laboriert. Auch „Alles ist gut“ kreist um die Leiden einer Mittdreißigerin – doch die Schmerzursachen liegen hier anderswo. Denn zwischenmenschliche Fertigkeit kann man Janne (großartig: Burgtheater-Schauspielerin Aenne Schwarz) nicht absprechen. Zumindest auf den ersten Blick. Sie scheint mitten im Leben zu stehen, auch wenn selbiges nicht nach Plan läuft: Der zusammen mit Freund Piet (Andreas Döhler) gegründete Kleinverlag steht kurz vor dem Konkurs, der gemeinsame Hausbau auf unsicherem Boden. Kein Grund, alle viere von sich zu strecken. Stattdessen zum Klassentreffen, bei dem Ablenkung winkt.

So verbringt Janne einen feucht-fröhlichen Abend mit Martin (Hans Löw). Ein richtig netter Typ – bis er seine Brille abnimmt und sie vergewaltigt. Wobei das Ganze nicht so abläuft, wie man es sich angesichts der Schroffheit des Wortes immer noch vorzustellen geneigt ist, mit Schlägen und Geschrei. Vielmehr ist es ein Insistieren, ein gekränktes Fordern, eine jämmerliche Impuls-Überrumpelung und ein augenrollendes Über-sich-Ergehen lassen. Wirklich kein Grund zur Aufregung.

Denkt sich jedenfalls Janne. Alles intakt, weiter im Takt. Zu Piet sagt sie kein Wort. Blöd nur, dass Martin Schwager und Mitarbeiter ihres neuen Chefs ist. Begegnungen in der Arbeit sind unvermeidlich. Der Vergewaltiger zeigt sich zerknirscht, will wissen, wie er Buße tun kann. Doch Janne weigert sich beständig, die „Sache“ an die große Glocke zu hängen. Schließlich ist sie kein armes Hascherl! Und was wäre dann mit dem Job, mit ihrer Beziehung, mit ihrem Selbstbild als starke, selbstbewusste Frau?

Hinter allem steht Existenzangst

Die Wurzeln dieser Denkmuster arbeitet „Alles ist gut“ mit einer Beiläufigkeit heraus, die die Genauigkeit der Analyse kaschiert. Hinter allem, was Janne tut, steht die Weigerung, sich jedwede Blöße zu geben – und hinter dieser eine bodenlose Existenzangst. Als sich die Mutter der Hauptfigur nach Andeutungen bekümmert gibt („Nein heißt nein“), macht ihre Tochter einen Rückzieher: Nur nicht in den Schoß der Familie flüchten, nur kein Eingeständnis von Hilflosigkeit. Bevor das passiert, macht sie lieber ihrem Namen gemäß eine auf Märtyrerin.

Trobischs Film ist auch ein Generationsporträt: Ältere Zuschauer werden sich ärgern über diese Figur, die so gut wie nie klare Ansagen macht, immer ausweichend agiert, sich Optionen offenlässt, keine richtigen Grenzen setzt. Doch hinter diesem Verhalten steckt ein enormer Druck, funktionieren zu müssen, der in Jannes Welt längst alle Lebensbereiche durchdringt. Scham und Stolz binden unter diesen Bedingungen fester als jede Zwangsjacke. Und wenn sich der Frust doch ein Ventil sucht, dann selten dort, wo er sich aufgestaut hat: In Jannes Fall beginnt er, an ihrer Beziehung zu nagen. Lässt man ihn lang genug schwelen, bedarf es irgendwann wirklich nur einer Kleinigkeit, um ganze Existenzen zum Einsturz zu bringen. Seltsam – dabei war doch immer alles gut!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2018)