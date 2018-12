Gloria Filmpreise ehren Frauen in Österreichs Filmbranche

Am Dienstagabend sind in Wien die ersten FC Gloria Frauen-Filmpreise verliehen worden - und über den mit insgesamt 6000 Euro dotierten Hauptpreis "Gloria" kann sich Cutterin Karina Ressler ("Stille Reserven") freuen. Die Auszeichnung würdigt eine Frau über 40 für ihr Oeuvre. Neben 5000 Euro in bar gab es am Abend im Wiener Stadtkino auch Sachpreise in Höhe von 1000 Euro für Ressler.

Die in gleicher Höhe dotierte Auszeichnung "Gloriette" für eine Filmemacherin aus dem Bereich innovativer Film ging indes an die Performerin und Filmemacherin Sabine Marte ("No Beach Just Sand"). Die Nachwuchsehrung "Louise-Fleck-Preis" wurde Kamerafrau Caroline Bobek ("Siebzehn") zugesprochen. Und schließlich ging der "Gloriosa Spotlight" an eine Frau, die abseits des Rampenlichts Großes geleistet hat, an Regieassistentin Katharina Biro ("Murer").

Alle vier Preisträgerinnen erhielten neben 5000 Euro in bar und 1000 Euro Sachpreisen eine Skulptur, die von der Künstlerin Katrina Daschner entworfen wurde. Überdies gibt es ein Jahr Ehrenmitgliedschaft im FC Gloria.

Verein will Gleichberechtigung fördern

Der 2010 gegründete Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche zu befördern. Dafür hat man ein Mentoringprogramm sowie Kinosalons als Vernetzungstreffen initiiert - und nun die Filmpreise. Diese sollen künftig alle zwei Jahre an Filmkünstlerinnen verliehen werden.

(APA)