Moretti: „Meine Grenze ist das Kettenkarussell“

Die Presse: Sie fahren nicht gern Achterbahn, oder? So schaut es zumindest im Film aus.



Tobias Moretti: Abgesehen von der Metapher dieses Titels ist es tatsächlich so, dass ich panische Angst vor allen Vergnügungsfahrten jeglicher Art habe. Meine Grenze ist das Kettenkarussell. Daher ist in der Szene, in der ich die Achterbahn zu fahren habe, die pure Angst nicht gespielt. Es gibt allerdings ein Gegenmittel, das der Panik des Abspringens Vorschub leistet, nämlich dass man sich knapp vor der Talfahrt einbildet, dass man selbst das Steuer in der Hand hätte. Das wirkt.



Dieser ORF-Landkrimi ist fast so etwas wie ein Weihnachtsfilm – mit einem korrupten Polizisten als grantelndem Papa, der mit dem Sohn nichts anzufangen weiß, obwohl ihn der sehr bewundert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2018)