"Jurassic Park" und "Brokeback Mountain" sind nun besonders schützenswert

Hollywood-Klassiker wie das Dinosaurier-Spektakel "Jurassic Park" (1993), STanley Kubricks Horrorfilm "Shining" (1980), der Western "Brokeback Mountain" (2005) und der Zeichentrickfilm "Cinderella" (1950) sind in das offizielle Filmregister der USA aufgenommen worden.

Insgesamt seien 25 Filme wegen ihrer kulturellen, geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung für die US-amerikanische Filmkunst ausgewählt worden, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Nationalbibliothek in Washington. Insgesamt sind jetzt 750 Filme in dem 1989 gegründeten Register, die Werke sollen nun besonders geschützt werden.

Auch Filme von Hitchcock und Ford dabei

Auch das Filmmusical "My Fair Lady" (1964), der Hitchcock-Thriller "Rebecca" (1940) und das Drama "Der Verräter" (1935) von Regisseur John Ford gehören zu den diesjährigen Zugängen. Unter den Filmen sind Blockbuster, Dokus, Stumm- und Zeichentrickfilme aus einer Zeitspanne von 1898 bis 2005.

