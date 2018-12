Theresa May als Gollum in Youtube-Video

Die britische Regierungsschefin Theresa May steht wegen ihres Brexit-Deals derzeit innenpolitisch und außenpolitisch unter Druck - und jetzt wird auch noch ein Youtube-Video populär, in dem sie als eine Art Gollum zu sehen ist. Schauspieler Andy Serkis schlüpfte dafür erneut in die Rolle aus der "Herr der Ringe"-Trilogie, die ihn berühmt gemacht hat. Als Gollum-Theresa-May unterhält er sich darin mit sich selbst, die Stelle des "precious" Rings (auf Deutsch "mein Schatz") nimmt nun der "precious" Brexit-Deal ein.

In dem Selbstgespräch gerät die Figur mit sich selbst in Konflikt: die "gute" Theresa May will die Briten über den Deal abstimmen lassen, die "böse" will dies verhindern. "Wir holen uns Kontrolle zurück, Geld, Grenzen, Gesetze und blaue Reisepässe", sagt die "böse" May. "Aber nein, es tut dem Volk weh, macht es ärmer", antwortet die "gute". Am Ende hält sie den Brexit-Deal in die Höhe.

Die Botschaft des Videos zeigt sich am Schluss: Dort wird eine Abstimmung gefordert. "We wants it" heißt der Youtube-Kanal, auf dem der Clip veröffentlicht wurde. Auf Facebook wurde das Video seit Sonntag mehr als 2,5 Millionen Mal abgerufen, auf Youtube mehr als 1,8 Millionen Mal.

(Red.)