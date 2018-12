31. Europäischer Filmpreis: Die Glamourgala in Sevilla hat begonnen

Heute dominiert in der andalusischen Metropole Sevilla weder der Stierkampf noch die Oper, sondern das europäische Kino: Kurz vor 19.30 Uhr hat nach dem Defilee über den Roten Teppich vor dem monumentalen Rundbau des Teatro de la Maestranza die Gala zum 31. Europäischen Filmpreis begonnen.

Dafür hat sich ein veritabler Teil der Filmschaffenden des Kontinents in der 700.000-Einwohner-Stadt versammelt. Zu den Stargästen, die sich durch das Spalier der Fotografen einen Weg in den Veranstaltungsort unweit der zentralen Stierkampfarena Sevillas bahnten, gehörte unter anderen der britische Schauspieler und Regisseur Ralph Fiennes, der den Ehrenpreis für seinen Beitrag zum Weltkino fix in der Tasche hat und bereits am Vorabend sein neues Werk "White Crow" über die Ballettlegende Rudolf Nurejew in einem Theater vorstellte.

Ebenfalls nach Südspanien gereist ist die 85-jährige griechisch-französische Regielegende Constantin Costa-Gavras ("Der Stellvertreter"), der für sein politisches Engagement geehrt wird und ebenso wie die 73-jährige Carmen Maura ("Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs") somit schon fix eine Auszeichnung hat. Die Almodovar-Muse wird für ihr Lebenswerk geehrt.

Marie Bäumer zählt zu den Nominierten

Neben zahlreichen weiteren Größen des europäischen Kinos, die sich wie Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave") auch ohne Preischancen die Klinke in die Hand gaben, standen vor allem aber die Nominierten im Fokus - wobei die Auswahl aus österreichischer Sicht heuer nach zahlreichen Erfolgen in den Vorjahren denkbar dünn ausfällt. Immerhin ist die Deutsche Marie Bäumer für die österreichische Koproduktion "3 Tage in Quiberon" über Romy Schneider als beste Hauptdarstellerin nominiert. Die 49-Jährige tritt unter anderem gegen die Polin Joanna Kulig ("Cold War"), die Schwedin Eva Melander ("Border") und die Italienerin Alba Rohrwacher an.

Das größte Schlaglicht liegt allerdings traditionell auf dem besten europäischen Film des Jahres, eine Entscheidung, die erst gegen Ende des auf zweieinhalb Stunden angesetzten Abends getroffen wird. Alba Rohrwachers Schwester Alice geht hier neben Nominierungen für Regie und Drehbuch mit dem Viennale-Eröffnungsfilm "Glücklich wie Lazzaro" ebenso ins Rennen wie Pawel Pawlikowski mit seinem als Favorit gehandelten Liebesdrama "Cold War". Hinzu kommen Ali Abbasi mit seinem Fantasydrama "Border", Lukas Dhonts belgischer Beitrag "Girl" über ein Transmädchen und Matteo Garrones Tragikomödie "Dogman".

Die Entscheidungen über Sieger und Verlierer haben die über 3.500 Mitglieder der Europäischen Filmakademie (EFA) getroffen, die ihren Sitz in Berlin hat und an deren Spitze als Präsident Wim Wenders steht, der traditionell auch als Redner angesagt ist. Bei den Präsentatoren der abwechselnd in der deutschen Hauptstadt und einer anderen europäischen Metropole stattfindenden Gala gibt es heuer jedoch eine Neuerung. Statt Einzelpersonen wie in den Vorjahren, setzt man in Sevilla auf gleich sechs Schauspieler und Schauspielerinnen aus verschiedenen Ländern.

