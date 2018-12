„Dinner for One“ läuft erstmals in Großbritannien

Das schwarz-weiße Stolpern und Prosten von Butler James und Miss Sophie zu deren 90. Geburtstag ist Kult, jedes Jahr sehen viele Millionen Menschen „Dinner for One“. Allerdings nur im deutschsprachigen Raum: Der TV-Klassiker wurde 1963 nämlich nicht von der BBC, sondern vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg produziert. Der Sketch mit dem britischen Komiker Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden dürfte den meisten Engländern unbekannt sein.

Sky will das in diesem Jahr ändern und zeigt "Dinner for One" erstmals im britischen Fernsehen – natürlich am Silvesterabend. "Vielleicht starten wir hier in Großbritannien eine neue Tradition", sagte ein Sky-Sprecher dem "Guardian". Es gibt allerdings viel aufzuholen: Die Sendung wurde 1988 im Guinness-Buch der Rekorde als „weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion“ gelistet. Die Deutsche Post brachte heuer sogar eine Briefmarke dazu heraus.

(rovi)