"Peppermint": Dieser US-Film zeichnet ein Zerrbild von Mexikanern

In „Peppermint“ durchläuft eine Vorstadt-Mutter, deren Gatte und Tochter beim Verlassen eines Jahrmarkts von kriminellen mexikanischen Einwanderern brutalst niedergeschossen wurden, eine Verwandlung. Vor der Zäsur eine liberale Biederfrau, mutiert Riley North (akzeptable Leistung: Jennifer Garner) zur vergeltungssüchtigen Tötungsspezialistin. Nach fünf Jahren ist sie ausreichend gestählt, um die Verursacher ihres Traumas reihum außer Gefecht zu setzen, und darüber hinaus zur messianischen Übermutter der Drangsalierten aus dem Ghetto geworden. Nur manchmal wird sie dazwischen von Tagträumen an ihre getötete Tochter erfasst. Verletzlich und schwach, wie sie bei diesen Sentimentalitätsanfällen wird, setzt dann eine kurze Hemmung ihres Tötungsvermögens ein.

Schwarzenegger-Figuren und der gängige Polizeiapparat eliminieren stoischer. Doch Letzterer erweist sich hier als faul und korrupt, genauso wie die Gerichte, die die Kindermörder wider alle Beweislast freisprechen. Also muss Riley die Sache selbst in die Hand nehmen. Der Verschwörungsglaube in Bezug auf Gesetz und Staat lässt sich dabei noch als plumpe Genrekonvention verzeihen. Aber dass die Mexikaner im Film wirken, als hätte Donald Trump sie mitentworfen, stößt einem übel auf.

Sie lassen beinahe an die jüdischen Figuren aus dem Nazi-Propagandafilm „Jud Süß“ denken – zumindest werden sie als genauso allmächtig dargestellt: Sie haben die Judikative und Exekutive in der Tasche. Als gerissene Geschäftsleute herrschen sie in großen Lagerhallen über halb nackte Arbeiterinnen. Und in ihren (das weckt den Sozialneid) voll ausgestatteten Büros stehen (das wiederum die Angst vorm wilden Mann) heidnische Totenkopf-Skulpturen. Eine Hauswand im Brennpunktviertel von Los Angeles ziert hingegen ein Graffito, das Riley als bewaffnete Quasi-Madonna mit Engelsflügeln und in Kapuzenkluft zeigt.

Es ist die Verfilmung einer Wahnvorstellung, wie sie momentan in amerikanischen Internetforen kursiert – aber zumindest lässt sich diese anhand von „Peppermint“ studieren. Das macht den Thriller von Regisseur Pierre Morel, der bereits im ersten „Taken“-Teil (Liam Neeson als Action-Übervater im Selbstjustizrausch – ein Klassiker!) rassistische Stereotype bediente, fast wieder sehenswert.

