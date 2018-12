Alles fließt: Diesem Film ist nichts zu blöd

Im Superheldenstall ist Ruhe eingekehrt. Vielleicht hat das damit zu tun, dass (Achtung, Spoiler!) am Ende der Totalkarambolage „Avengers: Infinity War“ ein ganzer Batzen Marvel-Heroen vom Winde verweht wurde. Oder es liegt schlicht an Marktübersättigung und Publikumserschöpfung. So oder so: Während vor nicht allzu langer Zeit noch gefühlt jeden Monat ein neuer Übermenschenfilm ins Kino kam, scheinen sich die zuständigen Studios derzeit ein wenig zurückzuhalten.

Marvel räumt das Feld für Konzernmutter Disney und den Weihnachtsfeldzug ihrer „Mary Poppins“-Neuauflage. Eine Chance für DC, den ewigen Konkurrenten im Kampf ums Monopol der Comic-Kassenschlager. Dessen Leinwandüberflieger kamen zuletzt oft ins Straucheln, bedrängt von schlechten Kritiken und Image-Verwirrung. Mehr als einmal schien ihr „Cinematic Universe“ kurz vor der Implosion, besonders nach dem Bauchfleck des „Justice League“-Turboteams. Fraglich, ob die Welt auf den Soloauftritt eines seiner weniger bekannten Mitglieder gewartet hat. Gleichwohl landet nun „Aquaman“ am Blockbuster-Strand, als wäre er eine Muskelvenus von Botticelli.

Der Wassermann plaudert mit Fischen

Wie bei Bat- und Superman gilt hier: Nomen est omen. Der Wassermann schwingt einen Dreizack à la Neptun und plaudert gern mit Fischen. Seine inhärente Albernheit macht ihn, Marvels Thor-Figur nicht unähnlich, zum Underdog im Superheldenzirkus. Doch Underdogs sorgen oft für die größten Überraschungen.

Denn wo DC-Filme lange Zeit durch Düsternis und betonte Ernsthaftigkeit auffielen, setzt „Aquaman“ auf zuckerlbunte, hirnbefreite Popcorn-Unterhaltung. Im Unterschied zu fast allen Superheldenstreifen, denen das nachgesagt wurde, wirkt er tatsächlich wie unbedarftes Gaudium für kleine Jungs. Die Eröffnungssequenz schildert die Herkunft der Hauptfigur, Resultat der Liaison eines Leuchtturmwärters (Temuera Morrison) und der Prinzessin von Atlantis (Nicole Kidman): eine Actionmärchenstunde als Airbrush-Gemälde.

Wan sucht stets den Maximaleffekt

Schon hier fliegen sämtliche Qualitätskinoansprüche über Bord. Denn diese würden den beachtlichen Massenbespaßungsambitionen des Films bloß im Wege stehen. Regie führte James Wan. Seit seinem Horror-Durchbruch „Saw“ arbeitete er sich konsequent die Budgetleiter hoch – und büßte dabei kaum Kreativenergie ein. Ob Geisterachterbahnen („Insidious“, „Conjuring“) oder überkandidelte Luxusautoraserei („Fast & Furious 7“): Wan sucht stets den Maximaleffekt und zieht dafür zügellos alle Register des modernen Spektakelkinos.

Dass ihm dabei nichts zu blöd ist, zählt zu seinen größten Stärken. Auch bei „Aquaman“. Wenn sich der Titelheld (erstaunlich charmant verkörpert vom hawaiianischen Ex-Model Jason Momoa) Zutritt zu einem gekaperten U-Boot verschafft, wirft er erst einmal seine nassen Haare in den Nacken und bittet mit verschmitztem Grinsen um „Erlaubnis, an Bord zu kommen“. Auf der Tonspur röhrt dazu ein Hardrock-Riff – und das ist erst der Anfang.

Trommelnde Tintenfische

In der Folge krault der Hochseehaudrauf durch einen (überlangen) Eskapadenwust, in dem alles Mögliche Platz hat: blöde Witze, 1980er-Montagesequenzen, Kostüme aus der „Power Rangers“-Mottenkiste, Verfolgungsjagden wie bei „Mission: Impossible“, Liebesgeplänkel vor italienischen Kitschkulissen, genuin unheimliche Hommagen an H. P. Lovecraft, Willem Dafoe und Dolph Lundgren, seifige Unterwasserpalastintrigen, trommelnde Tintenfische, berittene Seepferdchen, fluoreszierende „Avatar“-Fantasywelten – und nicht zuletzt reizüberflutende Schlachtinszenierungen, die „Star Wars“, „Herr der Ringe“ und Steven Spielbergs Videospiel-Wimmelbild „Ready Player One“ mit einem Streich in den Schatten stellen wollen.

Wäre „Aquaman“ ein indischer Film, würde man ihn der Masala-Kinogattung zuordnen, die alle möglichen Genres miteinander vermischt. Von wirklicher Vermischung kann allerdings keine Rede sein: Szene folgt auf Szene und Stimmung auf Stimmung, ohne sich um elegante Übergänge zu kümmern. Womöglich ist das heutzutage auch nicht mehr nötig. Wie eine Flüssigkeit kennt „Aquaman“ keine feste Gestalt. In jeder Hinsicht: Böse werden gut, Tote lebendig, die Kamera flotiert frei durch jedes Medium, springt ohne Schnitt durch verschiedene Zeitzonen, Schauspieler wirken einen Moment lang echt und im nächsten wie animierte Marionetten. Sehet, die Zukunft des globalen Blockbusters: Alles fließt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)