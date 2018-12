„Shoplifters“: Familienporträt eines Außenseiterhaufens

Was macht eine Familie zu einer Familie? Im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch Österreichs steht es schwarz auf weiß: „Unter Familie werden die Stammältern mit allen ihren Nachkommen verstanden.“ Klingt einfach genug. Und spiegelt sich auch im Volksmund wider: Blut ist dicker als Wasser, heißt es da. Oder: Seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Doch gerade um die Weihnachtszeit, wenn manch ein festliches Großfamilientreffen mehr Streitlust als Besinnlichkeit befördert, kann das Bedürfnis aufbranden, solche Gemeinplätze infrage zu stellen.

Schließlich soll die Familie eine Gemeinschaft sein, in deren Schoß man gern zurückkehrt. Schutz und Geborgenheit bieten, wo die Gesellschaft versagt. Dass das nicht immer – und vor allem nicht für jeden – der Fall ist, lässt sich allerdings nicht leugnen. Wäre es da nicht angebracht, den Familienbegriff neu zu definieren? Nicht über Blutsbande, sondern über das Ausmaß gegenseitiger Fürsorge?

In Hirokazu Koreedas „Shoplifters“ werden solche Zweifel an den offiziellen Parametern der Institution Familie nie ausgesprochen. Aber sie schwingen immer mit. Gleichwohl ist das berückende Drama aus Japan, im vergangenen Mai in Cannes mit der Goldenen Palme prämiert und ab morgen, Freitag, in den heimischen Kinos zu sehen, der wohl schönste Familienfilm des Jahres – gerade weil es sich Gefühle von Vertrautheit und Verbundenheit, die andere Genrebeiträge voraussetzen, Szene für Szene selbst erarbeitet.

Raubzug von Vater und Sohn

Wichtig für familiären Zusammenhalt sind bekanntlich gemeinsame Unternehmungen. Etwa ein Ausflug von Vater und Sohn. Daher besuchen Osamu (Lily Franky) und der junge Shota (Jyo Kairi) einen Tokioter Supermarkt. Dort fladern sie ein bisschen für den Hausbedarf: Per Handzeichen wird signalisiert, wann die Luft rein ist, nach dem entspannten Raubzug gibt es Süßigkeiten: ein gelungener Tag. Da sieht das Diebesduo ein kleines Mädchen draußen in der Kälte sitzen, von den Eltern auf dem Balkon ausgesperrt. Klar, dass sie das arme Ding zu sich nach Hause mitnehmen.

Die beiden leben zusammen mit der Wäscherin Nobuyo (Sakura Ando) und der Sexarbeiterin Aki (Mayu Matsuoka) in einer engen und ärmlichen Hinterhofwohnung: Domizil einer alten Frau (Kirin Kiki), die ihren Unterhalt mit der Pension ihres verstorbenen Gatten bestreitet. Für etwas Alltagsunterstützung lässt sie ihre „Gäste“ an der Rente teilhaben. Dass der Deal mehr als eine bloße Zweckgemeinschaft impliziert, würde keiner der Beteiligten zugeben. Doch abends versammeln sich alle um den Fertignudeltopf und wärmen sich an der Gewissheit, nicht allein zu sein. Wenig überraschend: Nach anfänglicher Skepsis weckt Neuzugang Yuri (Miyu Sasaki) Verantwortungsgefühle im Kollektiv. Liebevoll und mit großem Detailgespür skizziert „Shoplifters“ das Beziehungsgeflecht seiner Solidarsippschaft, jede Figur hat sympathische Schrullen und Eigenheiten.

Koreeda, einer der renommiertesten Regisseure Japans, ist bekannt für feinfühlige Familienporträts. Oft erntet er dafür Vergleiche mit Kino-Altmeister Yasujirō Ozu. Doch wo es bei Ozu meist um Schicksal geht, um die tragische Verbindlichkeit familiärer Gegebenheiten, werden selbige von Koreeda hinterfragt. So erzählte er in „Like Father, Like Son“ von Kindern, die erfahren, dass sie bei der Geburt vertauscht wurden – und in der Folge mit ihren „echten“ Familien klarkommen müssen.

Unterschwellige Kritik an sozialer Kälte

Dabei spielten auch Klassenverhältnisse eine Rolle – genau wie bei „Shoplifters“. Mehr noch als an Ozu erinnert der Film an den britischen Sozialrealisten Ken Loach, ein anderes erklärtes Vorbild Koreedas. In dessen „I, Daniel Blake“, Cannes-Sieger des Jahres 2016, bildeten eine alleinerziehende Mutter und ein Zimmermann im Ruhestand notgedrungen eine Art Patchworkfamilie. Loach prangerte damit ausdrücklich Missstände im Sozialstaat an. Koreeda verfährt subtiler, seine Kritik an sozialer Kälte bleibt weitgehend unterschwellig.

Sie liegt vor allem in der uneingeschränkten Empathie für einen kleinkriminellen Außenseiterhaufen, dessen Lebensumstände ein gefundenes Skandalfressen für jedes Boulevardblatt wären.

Hin und wieder neigt der Film „Shoplifters“ auch zu verklärender Sentimentalität – nicht umsonst hat man schnell vergessen, dass eine Entführung den Handlungsaufhänger bildet. Doch die nüchterne Milieuzeichnung, etwa die des schweren Arbeitsalltags der Frauen der Gruppe, konterkariert diese Tendenz. Ein wenig erinnert „Shoplifters“ darin an Satoshi Kons tollen Weihnachtstrickfilm „Tokyo Godfathers“, in dem drei Obdachlose einen im Abfalleimer ausgesetzten Säugling finden und unter ihre Fittiche nehmen.

Und je mehr man über Herkunft und Hintergrund der Figuren erfährt, desto stärker lässt der spärliche Kitschfirnis jene Abgründe durchscheinen, über denen sie ihr bescheidenes Glück aufgebaut haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.12.2018)