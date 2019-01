Tsuburaya: Von Wirkung und Wirklichkeit

Eiji Tsuburaya muss man nicht kennen. Eher im Gegenteil: Mancherorts würde Tsuburaya-bezügliche Ahnungslosigkeit womöglich sogar als Vorzug angerechnet. Ist doch der Ruhm des Japaners untrennbar mit einem Stück Filmgeschichte verbunden, das, hierorts zur Zeit seiner Anfänge in den 1950ern mit spitzen Fingern in der Schublade „Schmutz und Schund“ entsorgt, erst in der jüngeren Vergangenheit die höheren Weihen avancierter Kunstbetrachtung erfahren hat. Andererseits: Wer von all denen, die sich heutzutage in einschlägig hochästhetischen Betrachtungen verlieren, hätte damals in dem tollpatschig Modellstädte zertrampelnden Leinwandmonster jenes Potenzial erkannt, das er/sie heute – und zwar mit Recht – in höchsten Tönen preist?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)