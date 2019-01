Thomas Roth: „Es wird niemand denunziert“

Diesen Sonntag geht es im „Tatort“ um den Mord an einer Investigativ-Journalistin, die einen Jahrzehnte zurückliegenden Todesfall recherchierte: Hat Ex-Verteidigungsminister Karl Ferdinand Lütgendorf, der 1977 wegen des Verdachts, in illegale Waffengeschäfte verwickelt zu sein, zurücktreten musste, im Oktober 1981 tatsächlich Suizid begangen? Die Sache ist bis heute nicht restlos geklärt. Nun müssen sich die „Tatort“-Kommissare Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) mit dem Fall herumschlagen, den Autor und Regisseur Thomas Roth in eine fiktive Handlung eingewoben hat . . .

