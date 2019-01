Horrorfilme: Vom analogen Schrecken in digitalen Zeiten

Hinter dem dunklen Wald, vorbei am toten Teich, steht ein altes, verfallenes Haus. Seit Ewigkeiten hat sich keiner mehr hineingewagt. Auf dem Dachboden modert eine staubige Truhe vor sich hin. Und in dieser Truhe liegt etwas derart Grauenvolles, dass man sich fast nicht traut, es beim Namen zu nennen: Eine unbeschriftete Videokassette . .



Gänsehaut? Wenn nicht, sind Sie vielleicht zu jung, um zu wissen, was eine Videokassette ist. Oder Sie haben „The Ring” nie gesehen. Der Film handelt von einem verfluchten VHS-Band: Wer sich seinen Inhalt zu Gemüte führt, bekommt einen Anruf mit kryptischer Botschaft: „Sieben Tage!” Danach winkt ein Ende mit Schrecken. Der US-Kinohit aus dem Jahr 2002, Remake eines japanischen Kultstreifens, hat einer ganzen Zuschauergeneration schlaflose Nächte beschert. Dass sein Konzept aus heutiger Sicht etwas albern wirkt, liegt nicht zuletzt an der Antiquiertheit analoger Medien. VHS & Co. haben mittlerweile die Anmutung von Altertum. Doch gerade das Unzeitgemäße trägt zur unheimlichen Aura bei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)