"Heavy Trip": Die Eskapaden der streichelweichen Schwermetaller

Spätestens seit sich Jim Carrey in „Ace Ventura“ spontan zum Frontman der Todesmetaller von Cannibal Corpse aufschwang, wissen wir, dass man mit Metal niemanden mehr erschrecken kann. Die Ästhetik des Genres ist längst salonfähig. Doch ein Rest von Unzähmbarkeit bleibt.

Die Zeichentricksatire „Metalocalypse“ war schlicht zu brutal, um ein Publikum abseits von eingefleischten Metal-Fans zu finden. Auch der Erfolg des neuseeländischen Coming-of-Age-Vergnügens „Deathgasm“ beschränkte sich aufgrund von Horrorelementen vorwiegend auf Filmfestivals. Nun hat das finnische Regie-Duo Juuso Laatio und Jukka Vidgren die Verstärker weit genug zurückgeschraubt: Ihr Langfilmdebüt „Heavy Trip“ ist sogar programmkinotauglich.

Die Musik stimmt. Wenn Turo (Johannes Holopainen) und seine Kumpels in die Saiten hauen, bebt der Kellerboden – ein Teil des Soundtracks stammt vom Gitarristen der Todesmetaller Mors Subita. Doch im Provinzkaff kräht kein Hahn nach harten Riffs. Der langen Haare wegen hält man Turo für einen Hippie (oh Schmach!), die Aussichten auf ein Date mit der hübschen Blumenverkäuferin stehen schlecht. Als ein Auftritt beim großen Metalfest in Norwegen winkt, gerät der Schüchterne schnell zum Stolz des Dorfs. Blöd nur, dass die Einladung noch nicht bestätigt wurde . . .

Endspurt kippt ins Groteske

Wirklich „heavy“ sind an „Heavy Trip“ nur die Songs, denen erstaunlich viel Platz eingeräumt wird. Ansonsten herrschen eher Klischees und unverfängliche Nettigkeit. Aber ein Herz für ihr Material kann man den Filmemachern nicht absprechen. Witzig-berührend etwa, wenn Black Sabbaths „Children of the Sea“ für eine Grabrede zitiert wird. Am besten funktioniert der Film im Endspurt nach Norwegen, wo er sukzessive ins Groteske kippt. Da greifen Grenzbeamte zum Raketenwerfer, weil sie Terroristen im nahenden Tour-Van vermuten. Sogar ein Wikingerschiff kommt ins Spiel.

Der Bösewicht, ein schmieriger Schlagersänger und Schwerenöter, könnte übrigens ein Seitenhieb auf die konträren Musikvorlieben des finnischen Kultregisseurs Aki Kaurismäki sein. Dennoch könnte die zentrale Lebensweisheit von „Heavy Trip“ aus einem seiner Filme stammen: „Besser sich anzuscheißen, als ewig verstopft zu sein.“