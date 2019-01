Superhelden beim Seelendoktor

Jemand, der sich als Fledermaus verkleidet, hat sichtlich Probleme.“ In Christopher Nolans „Batman Begins“ muss sogar Bruce Wayne einräumen, dass die Angewohnheiten seines Alter Egos von außen betrachtet sonderbar anmuten. Die Idee, dass Superhelden – oder solche, die sich dafür halten – ein paar Schrauben locker haben könnten, ist nicht neu. Alan Moores Comic-Klassiker „Watchmen“ kehrte die wahnhafte Grundierung bunter Übermenschfantasien schon in den 1980ern hervor, und in James Gunns schwarzer Komödie „Super“ (2010) geriert sich ein gekränkter Durchschnittstyp, der vermeintliche Übeltäter mit einem Schraubenschlüssel niederknüppelt, als maskierter Gerechtigkeitskämpfer.

Dennoch: Beim Seelenklempner landen Superhelden selten. Genau das geschieht nun in M. Night Shyamalans jüngstem Film „Glass“. Mit zeitgenössischen Blockbustern der Marke Marvel oder DC hat dieser nur insofern etwas gemein, als man ein wenig Vorwissen braucht, um sich in seinem „Cinematic Universe“ zurechtzufinden. Shyamalan vereint hier drei Figuren aus früheren Werken. Bruce Willis und Samuel L. Jackson gaben schon in „Unbreakable“ (2000) den rechtschaffenen, unverwundbaren Kraftkoloss und das fragile Genie mit gläsernen Knochen. Dass der von James McAvoy verkörperte Sonderling mit 23 (!) Persönlichkeiten auch Teil ihrer Welt ist, enthüllte Shyamalan erst am Ende seines letzten Überraschungserfolgs „Split“.

In „Glass“ wird das verfeindete Trio von der Staatsgewalt gefasst und in ein Sanatorium verfrachtet. Dort versucht eine verständnisvolle Psychotherapeutin (Sarah Paulson), den Wurzeln ihrer eigentümlichen Selbstbilder auf die Spur zu kommen: Sind die Analysanden wirklich mit bemerkenswerten Fähigkeiten ausgestattet? Oder ist alles nur Einbildung und Kompensation für schwelende Kindheitstraumata? Um dieses Kernmysterium dreht sich der ganze Film. Freilich geht es dabei um mehr als um bloße Ploträtsel. Erörtert wird nicht zuletzt die Frage, inwieweit sich außerordentliche Begabungen mit Gesellschaftsnormen vereinbaren lassen: Ist nicht jeder Visionär auch ein bisschen verrückt? Ein politisches Element scheint ebenfalls durch: Die Hauptfiguren sind allesamt Außenseiter, die um Anerkennung ringen; ein Schelm, wer hierbei an die „X-Men“ denkt.

Müder Willis, Jackson im Rollstuhl

Dass einem bei dieser selbstreflexiven Handlungsanordnung nicht langweilig wird, liegt zum einen an der Besetzung: Wie in „Split“ stellt McAvoys Persönlichkeitskarussell schon für sich genommen ein fesselndes Spektakel dar, und Jackson kann auch vom Rollstuhl aus vorzüglich einschüchtern. Nur Willis wirkt zuweilen etwas müde. Außerdem bildet Shyamalans ungebrochener inszenatorischer Eigenwille eine Anomalie im aktuellen Unterhaltungskinokontext: Kaum eine Sequenz ist rein funktional aufgelöst, immer wieder erfreut „Glass“ mit gewitzten visuellen Einfällen und Suspensemomenten. Dafür nimmt man seine weniger schmeichelhaften Aspekte – plakative Dialoge und erzählerische Verstiegenheit bis hin zur totalen Absurdität – gern in Kauf. Ob die Protagonisten letztlich Superhelden oder bloße Simulanten sind, darf natürlich nicht verraten werden. Kein Spoiler hingegen, dass es etwas zu Verraten gibt: Shyamalans Ruf als Mysterymeister gründet vor allem auf seiner Vorliebe für schockierende Peripetien. In „Glass“ beschleicht einen nun erstmals das Gefühl, dass das, was der Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser in Bezug auf die Hirnspielfilmwelle der späten 1990er und frühen 2000er als „Ästhetik der Überraschung“ definierte, auch eine Ästhetik des Argwohns ist.

Als Zuschauer wird man von Thrillern dieser Art immerzu im Unsicheren gelassen – und irgendwann auf Misstrauen geeicht. Die konstante Erwartung eines Wendepunkts, der alles in ein neues Licht rücken könnte, befördert ein verschwörungstheoretisches Denken, dem in unserer Blütezeit tatsächlicher Verschwörungstheorien etwas leicht Fragwürdiges anhaftet. „Im Zweifel für den Zweifel“ mag als philosophisches Motto oder Tocotronic-Songtitel seinen Reiz haben – aber wenn es in der Anfechtung der Kugelform des Planeten oder ähnlichem Unfug mündet, sehnt man sich schnell nach guten alten Gewissheiten. Schließlich kann es auch sehr schön sein, wenn zur Abwechslung mal alles genau so ist, wie es scheint.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2019)