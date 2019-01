"Roma" und "Favourite" mit je zehn Nominierungen Oscar-Topfavoriten

Ausgeglichen wie selten präsentiert sich heuer das Rennen um die begehrteste Filmtrophäe der Welt: Bei der Bekanntgabe der Nominierungen für die 91. Oscars setzten sich Alfonso Cuarons Schwarz-Weiß-Drama "Roma" und Yorgos Lanthimos' Historiendrama "The Favourite" mit je zehn Nennungen an die Spitze des Feldes. Zugleich haben aber auch weitere Werke die Marke von fünf Nennungen übersprungen.

Auch Adam McKays Politsatire "Vice" mit Christian Bale sowie die mit Lady Gaga prominent besetzte Musikbiografie "A Star is Born" gehören mit je acht Nennungen zum Topfavoritenkreis der heurigen Gala, die am 24. Februar in Hollywood über die Bühne geht. Hinzu kommen in den meisten Hauptkategorien das schwarze Actionspektakel "Black Panther" und Spike Lees Buddy-Politmovie "BlacKkKlansman", die mit sieben respektive sechs Nominierungen gute Chancen für die Oscar-Gala haben.

Im Rückblick sind mit jeweils 14 Nominierungen gleich drei Filme gemeinsam Rekordhalter: "All About Eve", "Titanic" sowie "La La Land".

Die Anzahl der Nominierungen ist jedoch nicht zwingend ein echter Indikator für die Anzahl der Trophäen: Im Vorjahr heimste der 13-fach nominierte Film "The Shape of Water" von Guillermo del Toro nur vier Auszeichnungen ein, 2004 dagegen setzte "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" sämtliche elf Nominierungen in Oscar-Würden um und egalisierte damit den Rekord von "Ben Hur" und "Titanic".

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Glenn Close - "The Wife"

Olivia Colman - "The Favourite"

Lady Gaga - "A Star is Born"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"

Yalitza Aparicio - "Roma"

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Amy Adams - "Vice"

Marina De Tavira - "Roma"

Regina King - "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone - "The Favourite"

Rachel Weisz - "The Favourite"

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali - "Green Book"

Adam Driver - "BlacKkKlansman"

Sam Elliott - "A Star is Born"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell - "Vice"

Bester fremdsprachiger Film

Deutschland - "Werk ohne Autor"

Japan - "Shoplifters"

Libanon - "Capernaum"

Mexiko - "Roma"

Polen - "Cold War"

(APA)