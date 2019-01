Reicht ein bisschen Glück?

Wir erinnern uns: Randale-Ralph. Die vierschrötige Videospielfigur, die es im ersten Teil satt hatte, dauernd nur alles kurz und klein schlagen zu müssen. Nie wechselte jemand ein freundliches Wort mit ihm! Immer musste er dabei zusehen, wie die anderen gelobt wurden. Nicht einmal zur Jubiläumsfeier des Spiels wurde er eingeladen! Und die Selbsthilfegruppe für Bösewichte war auch kein Ersatz für echte Freunde.

Eine echte Freundin fand er gegen Ende des Animationsfilms „Ralph reicht's“ (2012) dann doch, in Gestalt von Prinzessin Vanellope, Rennfahrerin aus dem schon in die Jahre gekommenen Spiel Sugar Rush. Mit ihr ist er auch im zweiten Teil wieder unterwegs, und er ist glücklich: Sein Job als Zerstörer macht ihm zwar nach wie vor keinen Spaß, aber Arbeit ist ja wohl nicht alles. Dafür darf er die Freizeit mit seiner Freundin verbringen, sie trinken gemeinsam Bier, probieren andere Spiele aus und schauen die Sterne an. Was braucht man sonst im Leben? Hm. Mehr schon, findet Vanellope, und wir sind mitten im Thema des Films. Darf man sich mehr erhoffen als ein bisschen Glück? Zum Beispiel eine Rennstrecke, die nicht so fad und vorhersehbar ist wie die von Sugar Rush? Und was passiert mit einer Freundschaft, wenn einer das Abenteuer sucht und der andere möchte, dass alles bleibt, wie es ist, weil er zufrieden ist mit dem, was er hat?

Bei eBay gewinnen

Der Weg zur Erkenntnis führt die beiden durchs Internet. Dort wollen sie ein neues Lenkrad für Vanellope besorgen, was sich als gar nicht so leicht erweist. Sie steigern bei eBay mit – in der Annahme, es handle sich um ein Spiel, bei dem es darum geht, irgendeine möglichst hohe Zahl zu rufen. Landen beim bebrillten Herrn Alleswisser, der wie Google und Co. schon Suchvorschläge ausspuckt, wenn man erst ein „Wa. . .“ herausgebracht hat.

Sie lernen Herrn Spamley kennen, der ihnen erklären will, wie man reich werden kann. Und landen in einem Game, das so ganz anders ist als alle, die in Mr. Litwaks Spielhalle stehen. Slaughter Race heißt es, dort brausen finstere Gestalten mit Glatzen und Tattoos durch die Häuserschluchten, allerlei Gefahren drohen, da reißt zum Beispiel plötzlich ein Hai mitten auf der Straße sein riesiges Maul auf und droht das Fahrzeug samt Insassen zu verschlingen. Aber Vanellope ist begeistert: Da gibt es ja gar keine vorgegebenen Strecken mehr, man darf fahren, wie man will, über Stock und Stein, und die Finsterlinge sind eigentlich ganz nett, die müssen ja schließlich auch nur so tun als ob. Eigentlich müsste Ralph wissen, wie man sich fühlt, wenn keiner einen mag, nur weil man sich verhält, wie die Rolle es von einem verlangt.

Rich Moore und Phil Johnston haben schon in „Ralph reicht's“ und dem Oscar-prämierten „Zoomania“ zusammengearbeitet. Ein bewährtes Team also – und man kann sich gar nichts anderes vorstellen, als dass die beiden beim Entwickeln und Drehen dieses wieder von Disney produzierten Films eine Menge Spaß hatten. Allein wie sie die absurden Phänomene des Internets – Katzenvideos! Bob-Ross-Memes! – ausschlachten!

Disney-Prinzessinnen unter sich

Und ein bisschen Disney-Selbstironie gibt's obendrauf: Da landet etwa Vanellope auf einer Homepage des Disney-Konzerns und trifft dort die anderen Prinzessinnen: Schneewittchen, Arielle, Pocahontas, und wie sie alle heißen. So recht will die kindliche Vanellope nicht zu ihren großen, schlanken Kolleginnen passen. Ob sie wirklich eine echte Disney-Prinzessin sei, fragen diese. Werde sie zum Beispiel auch am Ende von einem Mann errettet? Und starre sie auch ins Wasser und fange plötzlich an, von ihren Träumen zu singen?

Ja, das tut sie. Allerdings ist es kein Fluss, kein Meer, auch kein Brunnen, in den sie starrt. Sondern die Lache eines ausgeschütteten Pappbechers. Und ihre Träume handeln – natürlich – von Autos. Tja, so weit hat Disney es gebracht. Kompliment.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)