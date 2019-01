Ein Liebhaber des filmischen Augenblicks ist tot

„Ich lebe, also mache ich Filme. Ich mache Filme, also lebe ich.“ Für Jonas Mekas war die Kamera kein Mittel, um das Dasein auf Distanz zu halten. Er nutzte sie, um sich der Welt zu nähern, sie zu feiern. Kaum jemand begeisterte sich (und andere) so sehr für die siebente Kunst als Medium des freien Blicks.

Als junger Litauer floh Mekas vor den Nazis, die Sowjetbesatzung hinderte ihn an der Rückkehr in die Heimat. Nach Jahren als „displaced person“ emigrierte er 1949 in die USA, wurde dort Filmjournalist. Sein Interesse galt von Anfang an dem nicht industriellen Kunstfilm und seinen Protagonisten, auf die seine schamlos poetischen Texte enthusiastische Loblieder sangen. Doch bei Worten beließ es Mekas nicht: Er gründete ein Magazin („Film Culture“), eine Vertriebsgenossenschaft (die Filmmakers' Cooperative) und nicht zuletzt die Anthology Film Archives, die heute die weltweit größte Avantgardefilmsammlung beherbergen.

Eine 16-mm-Kamera von Bolex war sein ständiger Begleiter: Mekas drehte, wie andere atmen. Das Material zeitigte betörende Tagebuchfilme, Kompendien flüchtiger Augenblicke, intimer Porträts von Freunden und Bekannten, darunter John Lennon und Andy Warhol. Niemand habe Film so personalisiert wie Mekas, sagte sein österreichischer Mitstreiter Peter Kubelka; kein Wunder, dass er als Vlogger avant la lettre auch YouTube für sich entdeckte. Der Titel eines seiner schönsten Filme bringt sein Schaffen auf den Punkt: „As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty“. Am Mittwoch hat der große „Filmer“ (so nannte er sich selbst) die Kamera zum letzten Mal niedergelegt. (and)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)