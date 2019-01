Er schrieb Filmmusik mit Ewigkeitswert

„Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending nor beginning on an ever-spinning reel.“ So beginnt Michel Legrands berühmtes Lied „Windmills of Your Mind“, für das er 1968 den Oscar verliehen bekam. Die schönen Zeilen hat das mit ihm befreundete amerikanische Ehepaar Marilyn und Alan Bergman verfasst. Klandestin verweisen sie auf die fluide Persönlichkeit Legrands: Als Kind war er einsam, verlor sich vorzugsweise in den Tasten des zu Hause stehenden Klaviers. Mit vier Jahren nahm ihn seine Oma mit ins Kino: Gespielt wurde ein Film, in dem der Sänger Tino Rossi einen Komponisten spielte.

Ab da wusste Legrand, was er im Leben tun wollte. Die Mühen der Ebene lernte er dann am Conservatoire de Paris kennen. Seine wichtigste Lehrerin war Nadia Boulanger, jene strenge Dame, die auch dem jungen Quincy Jones den letzten Schliff verpasste. „Von ihr lernten wir einfach alles. Auch, wie man Philosophie, Literatur, überhaupt alle Kunst für sich nutzbar machen kann. Sie hatte unkonventionelle Methoden, war ein wenig tyrannisch. Heute aber weiß ich, dass ich alles, was ich erreicht habe, nur ihr zu verdanken habe“, erzählte Legrand 2005 der „Presse“ im übervollen Pariser Jazzlokal Le Petit Journal Montparnasse. Das Gespräch fand inmitten eines Publikums statt, das schon ungeduldig auf den Auftritt wartete. Legrand negierte das. Immer wieder schloss er die Augen, träumte sich zu den Schlüsselmomenten seines Lebens zurück. Er erinnerte sich etwa an jenen Abend, an dem er die Kraft des Jazz erkannte: Der Bebop kam damals in Gestalt des Trompeters Dizzy Gillespie in den Pariser Salle de Pleyel. Legrand verstand nichts und doch alles. Der Jazz wurde zum Soundtrack seiner inneren Revolution.



„I Love Paris“. In seiner Arbeit agierte er zunächst noch konventionell. Etwa mit dem Album „I Love Paris“, auf dem er traditionelle Melodien neu arrangierte. Es verkaufte sich millionenfach. Doch der unerfahrene Legrand erhielt nur eine Gage, keine Tantiemen. Seiner Plattenfirma war das letztlich peinlich. Sie bot an, Legrand ein Album zu finanzieren. So entstand „Legrand Jazz“, für das er mit Granden wie Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans und Ben Webster in New York im Studio stand. Existenzwendend war auch, dass die Nouvelle Vague, Interesse an seiner Musik fand. Acht Jahre lang vertonte Legrand Filme von Agnes Varda, Francois Reichenbach, Jean-Luc Godard und Jacques Demy. Dessen Musical-Film „Les Parapluies de Cherbourg“, für den Legrand bewusst unpathetische Musik auf Basis gesprochener Sprache konzipierte, gewann 1964 die Goldene Palme in Cannes. Für Legrand wurde er zur Fahrkarte nach Hollywood. Dort half ihm Kollege Henri Mancini zu Jobs. Legrand reüssierte u. a. mit „The Thomas Crown Affair“ und „Summer of 42“.



„After The Rain“. Jahrzehntelang tingelte er zwischen Hollywood und Paris. Immer wieder machte er in New York Zwischenstation, um die eine oder andere Jazzplatte aufzunehmen. Etwa „After the Rain“, auf dem die Saxofonisten Zoot Sims und Phil Woods Legrands unantastbaren Melodien spielten. Mochte Legrand auch zuweilen kalkuliert die Schleusen zur Sentimentalität öffnen, überraschende Wendungen gab es stets. Zu seinen Grundsätzen zählte es, selbst bei schnulzigen Soundtracks wie „Yentl“ etwas zu riskieren.

Abgelöst von seiner Film- und Jazzarbeit werden von Legrand einige der schönsten Balladen des 20. Jahrhunderts bleiben. Neben „Windmills of Your Mind“ vor allem „What Are You Doing the Rest of Your Life“, das Frank Sinatra formvollendet gesungen hat. Ganz im Sinne seiner Lehrmeisterin Boulanger hielt Legrand die Melodie für das zentrale Element von Musik: „Sie ist für mich die Frau, der ich immer treu sein werde.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)