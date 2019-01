SAG-Awards: "Black Panther" und "Mrs.Maisel" ausgezeichnet

Sie werden nach den Golden Globes, aber noch vor den Oscars vergeben: Die Screen Actors Awards, die die US-Schauspielergewerkschaft Sonntag abend in Los Angeles vergeben hat. Als Film mit dem besten Schauspielerensemble wurde "Black Panther" ausgezeichnet: Der Film gilt auch bei den Academy Awards am 24. Februar als einer der Favoriten. Überhaupt sind die SAG-Awards eine Art Gradmesser für die bevorstehende Vergabe der Oscars.

Als beste Hauptdarstellerin wurde am Sonntag in Los Angeles Glenn Close für ihre Darstellung in "Die Frau des Nobelpreisträgers - The Wife" prämiert. Als bester Hauptdarsteller wurde -wie bei den Golden Globes - Rami Malek für seine Rolle als Freddie Mercury im Queen-Biopic "Bohemian Rhapsody" ausgezeichnet. Den SAG-Award für die besten Nebenrollen bekamen Emily Blunt ("A Quiet Place") und Mahershala Ali ("The Green Book").

Rami Malek wurde für seine Rolle als Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody" ausgezeichnet. – APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX

Im Bereich Fernsehen darf sich die Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" als große Gewinnerin sehen: Sie wurde nicht nur für das beste Ensemble ausgezeichnet - auch Hauptdarstelelrin Rachel Brosnahan wurde als beste Schauspielerin, Tony Shalhoub als bester Schauspieler in einer Comedy-Serie ausgezeichnet.

Rachel Brosnahan: Preis für "The Mrvelous Mrs. Maisel" – APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

In der Kategorie Dramaserie wurde das Ensemble von "This is Us" prämiert, bester Schauspeiler wurde Jasone Bateman ("Ozark"), beste Schauspielerin Sandra Oh in "Killing Eve".

(red. )