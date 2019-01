Ein Regisseur für kluge Narren

Die Klappbrücke geht auf, das Boot fährt ein: Ein irrwitzig staffierter Kahn, beladen mit Kindern und Konfekt, am Bug ein riesiger Karl-Marx-Kopf. Steuerbord der Schriftzug „Survival“, ganz vorne die stolze Kapitänin, begleitet von Widerstandsmusik: „Unsere Heimat ist die ganze Welt / Unser Gesetz die Freiheit / Rebellion schlägt in unseren Herzen.“ Das Narrenschiff, das in „Sweet Movie“ durch die Kanäle Amsterdams laviert, bildet ein gutes Sinnbild für das Kino Dušan Makavejevs: Wie ein verrücktes Gschnas platzte dieses in den 1970er-Jahren zwischen die Fronten des Kalten Krieges, unzähmbar, verspielt und voller subversiver Energie.

Makavejev wurde 1932 in Belgrad geboren. „Unbeabsichtigt überlappte sich meine Kindheit mit dem Zweiten Weltkrieg“, wie er in seiner Filmbiografie „Loch in der Seele“ vermerkte. „Sehr früh sah ich, wie umstandslos die Menschen in einen Tanz des Verletzens und Verletztwerdens abstürzen.“ Als junger Mann stürzte er sich selbst in eine unbändige Kinoleidenschaft, verschlang in den Belgrader Kinoklubs Filme von Disney bis Eisenstein – und begann bald, selbst zu drehen. Makavejevs frühe Miniaturen frotzelten die Zensur der Tito-Republik mit satirischer Schärfe, die sich in seinen längeren Werken nur steigerte. Wie ein Slavoj Žižek des Kinos jonglierte er darin mit Ideen und Ästhetiken, um ideologische Verblendung bloßzustellen – und das mit unverschämtem Humor. Seine Vorbilder waren legendäre Akrobaten wie Dragoljub Aleksić. „,Stil‘ ist unwichtig“, meinte Makavejev später. „Überraschung ist eine psychologische Waffe.“

In Jugoslawien verboten

Den Höhepunkt erreichte sein Bildersturm in „WR – Mysterien des Organismus“ (1971), eine wilde Hommage an Wilhelm Reich: Die revolutionäre, aber auch zerstörerische Kraft enthemmter Sexualität blieb stets ein Leitthema. In Jugoslawien wurde der Film verboten, international als politisches Skandalobjekt gefeiert – aus Sicht des Regisseurs der Anfang einer „Zwangsarbeit im Ausland“. „Sweet Movie“ (1974), kaum weniger orgiastisch (und mit einem verstörenden Gastauftritt der Otto-Muehl-Kommune), konnte nicht an den Wirkungserfolg der ersten Provokation anschließen – womöglich auch, weil Makavejev den Weltbildern des Westens ebenso skeptisch gegenüberstand wie jenen des Kommunismus. Von da an wurde sein Schaffen subtiler. Die klugen Narren dieser Welt inspiriert es nach wie vor. Vergangenen Freitag ist Makavejev 86-jährig in seiner Heimatstadt gestorben. (and)

