„Diamantino“: Mehr Dummheit braucht die Welt

Dass Fußballgötter Visionen haben, ist keine Seltenheit. Manche davon gehen gar ins Metaphysische – wie bei Zinédine Zidane, der einst behauptet hat, ein Nachtgespräch mit einer mysteriösen Erscheinung habe ihn dazu bewogen, zur französischen Nationalmannschaft zurückzukehren. Doch die Hirngespinste von Diamantino Matamouros wären wohl selbst Zizou zu steil: Wenn dieser auf dem Feld steht, verschwindet alles um ihn herum; rosa Wölkchen nebeln die Umgebung ein, statt seiner Mitspieler sieht er nur noch flauschige, elefantengroße Pekinesen über den Rasen hoppeln. Dann fühlt er sich wohl, dann kann ihn keiner mehr aufhalten.

Freilich sind die Ähnlichkeiten reiner Zufall, doch Fans des runden Leders werden in der Titelfigur der ungewöhnlichen Kinosatire „Diamantino“ mit Sicherheit einen anderen Starspieler wiedererkennen: den polarisierenden Überflieger Cristiano Ronaldo. Weniger wegen der Pekinesen, vielmehr aufgrund seines Status als strahlender Stadiongötze. Sonst scheint das Porträt wenig schmeichelhaft: Diamantino (toll: Carloto Cotta) ist ein selbstverliebter Schönling mit einfältigem Antlitz und treuherzigen Augen, dessen „kognitive Fähigkeiten denen eines Kindes gleichen“, wie es einmal heißt.

Das macht ihn allerdings nicht unsympathisch. Im simplen Gemüt steckt eine reine Seele, ähnlich dem betörend naiven Helden aus Alice Rohrwachers „Glücklich wie Lazzaro“. Auf seiner Jacht lümmelnd erspäht der von bissigen Zwillingsschwestern bewachte Torschützenkönig ein treibendes Flüchtlingsboot – und fragt, was das denn sei. Die Antwort stürzt ihn in eine Sinnkrise, die weite Kreise zieht – und allerlei absurde Verstrickungen zeitigt.

G'scheit blöde Brachialkomik

Wie schon seine früheren Kurzfilme verquickt das Langfilmdebüt des jungen Regieduos Gabriel Abrantes/Daniel Schmidt ästhetische Positionen, die sich auf den ersten Blick widersprechen: einerseits die g'scheit blöde Brachialkomik von Hollywood-Humoristen wie Ben Stiller (an dessen Supermodel-Parsifal aus „Zoolander“ man hier des Öfteren denkt), anderseits filigraneres Kunstfilmhandwerk portugiesischer Prägung. Billige Computereffekte und schrille Chargen betten sich in die sanft kribbelnde Textur von 16-mm-Material, Elegisches steht neben willentlich Bescheuertem. Der Soundtrack: Pop und Wagner.

Allenthalben setzt es Anspielungen: auf andere Filme (eine Antagonistin bellt Kommandos wie Mindy Sterling in „Austin Powers“), aber auch auf Politisches – Mauerbau, EU-Austritt, Steueroasen. Subtil ist das alles nicht, aber stets charmant in seiner Präsentation. Diamantino wird zum Spielball dubioser Machenschaften, mit immer leicht verwunderter Off-Stimme reflektiert er das Geschehen. In seiner Naivität gegenüber allen Dingen, auch den geschlechtlichen, sehen die Filmemacher ein Fanal für bedingungslose Liebe in finsteren Zeiten: Mehr Dummheit braucht die Welt.

Die schräge Story hat ihre Längen. Sie dauert 90 Minuten, 70 hätten es wohl auch getan – ein paar Ideen sind recht dünn geschmiert. Jemand wie Bruce La Bruce, der vergleichbar unverschämt Hoch- und Tiefkultur, Pop und Politik vermischt, findet in seinen Filmen meist den angemessenen dramaturgischen Dichtegrad, der hier etwas durchlässig anmutet. Doch über weite Strecken reicht der Anblick des Protagonisten und seines unbedarften Angesichts, um bei der Stange zu bleiben. Braver Fußballstar!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)