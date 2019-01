Drogenfilm: Der nächste Rückfall kommt bestimmt

Beim ersten Anlauf in einer Entzugsklinik wirkt der drogenabhängige Nic (begnadet: Timothée Chalamet aus „Call Me By Your Name“) noch engagiert: Der Anfang 20-Jährige aus wohlsituiertem Hause stürzt sich in die Therapie, macht schnell Fortschritte und traut sich dann sogar ein Studium an der Universität zu, das er pflichtbewusst absolviert. Der Vater (großartig: Steve Carell), ein erfolgreicher Musikjournalist, der seinen Sohn vergöttert, aber dazu neigt, unterschwellig Druck auf ihn auszuüben, glaubt genau wie das getäuschte Publikum, der Spuk sei vorüber. Aber spätestens nach der ersten Hälfte des düsteren Coming-of-Age-Melodrams „Beautiful Boy“ von Felix van Groeningen („Die Beschissenheit der Dinge“) beginnt sich die Erzählung im Kreis zu drehen.

Auf jeden Entzug folgt ein abermaliger Rückfall des Burschen. Das – wie er es nennt – schwarze Loch in seiner Seele wird mit jedem Scheitern größer, worauf der hilflose Vater immer tiefer in nostalgische Erinnerungen an die Zeit versinkt, als sein Sohn noch ein Kind war und ihn die Liebe zu ihm über die Scheidung seiner ersten Ehe hinwegtröstete. Nach einer alles erklärenden Ursache für das selbstzerstörerische Suchtverhalten von Nic fahndet man als Zuschauer indessen vergeblich. Die zerrütteten Familienverhältnisse, in denen er aufgewachsen ist, das angespannte Verhältnis zu seinem bekümmerungswütigen Erzeuger, der Leistungsdruck in Schule und Studium, Nics Angst vor einer gesitteten bürgerlichen Existenz, gar sein Interesse an Nietzsche und Nirvana: Alles spielt mit hinein, aber nichts lässt sich als primärer Auslöser isolieren.

Jeder Optimismus wird enttäuscht

„Beautiful Boy“ kann als schonungslose Reaktion auf die Opioidkrise in den Vereinigten Staaten und die hohe Todesrate aufgrund von übermäßigem Rauschgiftkonsum unter halbwüchsigen US-Bürgern aller Klassen und Couleurs betrachtet werden. Jeder Anflug von Optimismus wird nachträglich enttäuscht und von einem Gefühl zunehmender Ohnmacht abgelöst; die schwarzmalerische Botschaft und hoffnungslose Stimmung erzeugen jedoch auch eine aufrüttelnde Wirkung. Fragwürdig ist einzig das mit schwermütiger Górecki-Musik unterlegte Finale, das wie eine manipulative und prätentiöse Junkie-Pietà anmutet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)