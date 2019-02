Film und Serie: Die Wall Street als Wahnsinn zum Lachen

Lustig haben es die Wertpapierhändler an der Wall Street, wie auf einem Faschingsgschnas. Sein Motto: die Achtzigerjahre, mit allem, was dazugehört – Hüftschwung, ausgebleichte Jeans, orgelnde Synthesizer, aufgedonnerter Afrolook und aufgeblasene Egos. Die Macher der Sky-Serie „Black Monday“ (im Original angelaufen, auf Deutsch ab 11. März) finden das dubiose Treiben der Finanzwelt nur noch zum Lachen. Dafür drapiert Regisseur und Autor David Caspe liebevoll die Requisiten zur Party: Die Bildschirme sind Kisten und flimmern grün auf schwarz. Aktienverkäufer krallen ihre Finger in die Wählscheibe, das Handy des Chefs gleicht einem Ziegelstein. Tonnen von Kokain gelten als zeitloses Must in diesem Milieu, Zigarettenrauch und Flachmannschluck aber sind nostalgische Reminiszenz. Wie auch die Raufereien der Trader auf einem richtigen Börsenparkett.

