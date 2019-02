„Bald kommt der schwarze Mann zu dir“

Fritz Lang war schon berühmt als Stummfilmregisseur, als er 1930 an seinem ersten Tonfilm zu arbeiten begann. Er hatte dafür zusammen mit seiner Frau Thea von Harbou Informationen zu zeitgenössischen Serienmördern zusammengetragen. Die Erinnerung an Fritz Haarmann war noch frisch: Er wurde 1924 gefasst und in einem Sensationsprozess wegen siebenfachen Mordes verurteilt und hingerichtet. Das flackerte nun wieder auf, als ein neuer Serienmörder, Peter Kürten, Ende der 20-er Jahre die Stadt Düsseldorf achtzehn Monate lang in Atem hielt. Als Langs Drehbuch fertig war, war er noch nicht gefasst, bei der Premiere war er bereits zum Tode verurteilt. Der Film besaß also eine ungeheure Aktualität.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)