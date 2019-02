Berlinale: Goldener Bär an Drama über Israeli in Paris

Manchmal geschehen Wunder“: Der israelische Filmemacher Nadav Lapid war sichtlich bewegt, als die Jurypräsidentin Juliette Binoche ihm Samstagabend den Goldenen Bären für seinen Film „Synonymes“ überreichte. In seinem Heimatland könnte seine jüngste Arbeit vielleicht als skandalös empfunden würden, meinte Lapid in seiner Dankesrede, doch für ihn sei sie vor allem eine Feier intensiver Gefühle: Wut gegen etwas sei immer auch ein Zeichen für eine starke Bindung.

Wütend ist Yoav (Tom Mercier), die Hauptfigur von „Synonymes“, vor allem auf sich selbst. Er will alles, nur kein Israeli sein: Mit seiner Heimat verbindet er nur Militarismus und Machogehabe. Darum ist er nach Paris gezogen, darum weigert er sich, Hebräisch zu sprechen, darum paukt er tagtäglich französische Vokabel. Doch die Konstruktion einer neuen Identität gestaltet sich schwieriger als gedacht, bald fühlt er sich selbst wie ein abgeschmacktes Synonym. Mit seiner autobiografischen Studie übers Fremdsein im eigenen Ich gelingt Lapid ein bemerkenswerter Drahtseilakt zwischen surrealer Verfremdung und konventioneller Erzählung, Mercier beeindruckt mit einer Tour-de-Force-Performance von enormer körperlicher Dringlichkeit. Lapid widmete den Film seiner Mutter, die für dessen Montage verantwortlich zeichnete – und vor seiner Fertigstellung verstarb. „Sie existiert in ihren Schnitten weiter“, meine Lapid. Es war ein verdienter Sieg: Die formale Spleenigkeit von „Synonymes“ brachte Abwechslung in das bewährte Wettbewerbsstrickmuster.

Begonnen hatte die Verleihung mit Stehbeifall in Gedenken an den verstorbenen Schauspieler Bruno Ganz. Standing Ovations gab es, nach einer schmeichlerischen Videohommage im Seitenblicke-Stil, auch für den scheidenden Berlinale-Direktor Dieter Kosslick. Zudem würdigte ihn Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit einer Rede – und verlieh ihm schließlich eine Patenschaft für eine Brillenbärin im Berliner Tierpark. Auf dem Weg zur Bühne umarmte er kamerawirksam seine beiden Nachfolger Carolo Chatrian und Mariette Rissenbeek, scherzte dann in Anspielung auf das Wappentier des Festivals: “I can't bear it anymore.” Nach der Preisvergabe bekam er von der Jury einen großen Kuschelbär.

Wettbewerb ohne Aufreger. Kosslick erlebte heuer das Finale seiner 18-jährigen Intendanz. Dass sie ohne nennenswerte Aufreger über die Bühne ging, garantiert einen entspannten Abgang, erinnert aber auch an den Vorwurf der Charakterlosigkeit, dem sich das Festival unter seiner Leitung öfters ausgesetzt sah.

Zudem bekam das Image der Berlinale als politische Veranstaltung diesmal einen Kratzer ab: Der Film, der unvermittelt aus dem Wettbewerb fiel, war Zhang Yimous „One Second“, er soll zur Zeit der chinesischen Kulturrevolution spielen. Seine Rücknahme aus „technischen Gründen“ befeuerte Gerüchte um Zensur, die von Festivalseite erst bei der Verleihung mit einem Jurystatement kommentiert wurde. Als Ersatz zeigte man ausgerechnet Zhangs Martial-Arts-Epos „Hero“, dem der Ruf eines Propagandawerks anhaftet. Auf ein Filmevent, das sich als Bastion der Kunstfreiheit versteht (und eine chinesische Luxusmarke zu seinen Sponsoren zählt), wirft das kein gutes Licht.

Der verbliebene chinesische Festivalbeitrag, das Familienepos “So Long, My Son”, wurde indes mit verdienten Darstellerpreisen bedacht: Yong Mei und Wang Jingchun spielen darin ein Arbeiterehepaar, das zur Zeit der Ein-Kind-Politik Chinas ihren Sohn verliert. Der Film ist eindrucksvoll erzählt und durchaus berührend – aber an seinem versöhnlichen Gestus merkt man, das Filmkunst nicht politisch sein muss, nur weil sie etwas kritisch ist.

Schmeichelhafter war die starke Präsenz von Filmemacherinnen, darunter auch von Österreicherin Marie Kreutzer, deren „Der Boden unter den Füßen“ leer ausging. Unter ihren Beiträgen fanden sich die spannendsten, auch schrecklichsten Festivaltitel; etwa Lone Scherfigs Nettigkeitsschmonzette „The Kindness of Strangers“, die das Bärenrennen mit gähnender Langeweile eröffnete. Die Mazedonierin Teona Strugar Mitevska überraschte dafür mit der ungewöhnlichen Emanzipationsdramödie „God Exists, Her Name is Petrunya“. Die Kirche kommt darin nicht besonders gut weg – aber immer noch besser als in François Ozons „Grâce à Dieu“, einem Drama über einen weitreichenden Missbrauchsfall, der 2015 in der Erzdiözese Lyon aufgedeckt wurde. Im nüchternen Stil von Reportagefilmen wie „Spotlight“ folgt es den Bemühungen eines ehemaligen Opfers (Melvil Poupaud), ein öffentliches Schuldeingeständnis des verantwortlichen Pfarrers Bernard Preynat zu erwirken. Seine Suche nach persönlicher Gerechtigkeit weitet sich zusehends zu einem Grundsatzfeldzug gegen das klerikale Schweigen in Bezug auf Kindesmissbrauch aus.

Aktuelles und Eigenwilliges. Der akribisch recherchierte Film, der mit dem großen Jurypreis ausgezeichnet wurde, entstand in Zusammenarbeit mit dem Opferverein „La Parole Libérée“, wechselt seine Hauptfiguren und erzählt so auch von den Hürden klassenübergreifender Solidarisierung. Besondere Brisanz verleiht ihm seine Aktualität: Wichtige Gerichtsurteile in der Causa stehen an, Preynats Anwalt hofft, den für 20. Februar geplanten französischen Filmstart per einstweiliger Verfügung zu unterbinden. Der künstlerisch eigenwilligste Beitrag stammte von Angela Schanelec, die den Regiepreis einheimste. Auch sie spielte in „Ich war zuhause, aber“ mit Motiven aus ihrem eigenen Leben und führt ihre Ästhetik der Auslassung und Zartheit in neue, ungeahnte Sphären. Man darf hoffen, dass Kosslicks Nachfolger solche Kinoenigmen öfter ins Programm nehmen – dann wacht die müde Berlinale schnell wieder auf.

Berlinale: Preisträger Der Goldene Bär für den besten Film geht an „Synonymes“ von Navad Lapid, produziert von Saïd Ben Saïd und Michel Merkt. Silberne Bären: „Grâce à Dieu“ von François Ozon (Großer Preis der Jury); „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt (Alfred-Bauer-Preis); Angela Schanelec für „Ich war zuhause, aber“ (Beste Regie), Yong Mei und Wang Jingchun für „Di jiu tian chang“/„So Long, My Son“ (Beste Darstellerin/Bester Darsteller); Maurizio Barucci, Claudio Giovannesi und Roberto Saviano für „La paranza dei bambini (Piranhas)“ (Bestes Drehbuch), Rasmus Videbæk für „Out Stealing Horses“ (für eine herausragende künstlerische Leistung/Kamera). Zum 18. und letzten Mal stand die Berlinale unter der Leitung von Dieter Kosslick. Seine Nachfolger sind Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)