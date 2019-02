Im Heilzentrum für Homosexuelle

Ich denke an Männer“, lautet der Satz, der die Geschichte von Jareds Heranwachsen in ein Davor und ein Danach teilt – und der im Film „Der verlorene Sohn“ die Handlung in Gang setzt. Allein dieses Denken nämlich ist schon schlimm genug in der Welt des 19-Jährigen (Lucas Hedges), eines sexuell völlig unerfahrenen – und auch ziemlich unbegierigen – Musterknaben. Er lebt in einer fundamentalistisch christlichen Familie in einem Dorf im Süden der USA. Auf Druck seines Vaters meldet er sich zu einem Programm namens „Love in Action“ an, das ihn von seiner Homosexualität „heilen“ soll. Was für ein Unfug das ist, hat Garrard Conley, der einst selbst an so einem Programm teilgenommen hat, 2016 in seinen Erinnerungen „Boy Erased: A Memoir“ geschildert. Der Schauspieler und Regisseur Joel Edgerton („The Gift“) hat das Buch nun verfilmt.

Sexuelle Erfüllung – oder Familie?

Das Ergebnis erzählt weder eine spannende Geschichte, noch bietet es tiefere Einblicke in die Psyche dieser Figuren, die innerlich ja ziemlich verwirrt sein müssten: Da ist der junge, gläubige Jared, der von der modernen Welt und ihren Freiheiten nicht unberührt geblieben ist, aber nicht weiß, ob er es übers Herz bringt, sich zur Not ganz von seinem Elternhaus abzunabeln. Die Mutter (Nicole Kidman mit Föhnfrisur, silbernen Fingernägeln und flauschigen Cardigans), die nicht sicher ist, ob die windige „Therapie“ ihrem Sohn wirklich guttut, hat nie eine andere Rolle in der Familie gespielt als die der dekorativen Unterstützerin des Mannes. Und auch der Vater (Russell Crowe), ein Baptistenprediger und Autohausbetreiber, der als liebender, netter Typ rüberkommt, dürfte seine inneren Konflikte haben, wenn er seinen geliebten Sohn mit freundlich-autoritärer Bestimmung vor die Wahl stellt, sich entweder umpolen zu lassen oder die Familie zu verlassen.

Aber das Drehbuch hält sich nicht mit Charakterzeichnung auf, demonstriert lieber, wie effektiv man Menschen durch Scham und Schuldgefühle kontrollieren kann. Das Therapiezentrum ist ein schmuckloser Bau, eine optische Mischung aus moderner Kirche und Volkshochschule. Die Teilnehmer beugen sich hier strengen Regeln – Jared werden sogar seine selbst geschriebenen Kurzgeschichten aus dem Notizheft gerissen –, müssen eine „maskuline“ Haltung einnehmen und allerlei Übungen absolvieren: Vor versammelter Gruppe und einer Videokamera „beichten“ sie etwa sexuelle Gedanken und Handlungen. Ihre Erzählungen wird „Cheftherapeut“ Victor Sykes (gespielt von Regisseur Edgerton selbst) später verwenden, um Druck auszuüben. In einem Stammbaum ihrer Familien zeichnen sie ein, welche Verwandten außer ihnen selbst vom „rechten Weg“ abgekommen sind; Homosexualität wird dabei genauso als Vergehen betrachtet wie psychische Krankheiten, Drogenmissbrauch oder Bandenkriminalität.

Und einmal ein Exorzismusritual

Einmal kommt es gar zu einer Art Exorzismusritual. Die Betreuer der Einrichtung führen seelenlos eine diffuse Doktrin aus. Jared verweigert die Tortur schließlich, wohl hauptsächlich, weil der Film in die finale Phase übergehen muss – denn kaum glaubhaft wird, wie Jared zu dieser Entscheidung kommt. Edgertons flache, farblose Inszenierung provoziert vor allem Gleichgültigkeit. Am Ende bleibt die Botschaft: Konversionstherapie ist grausam und sinnlos.

Nur eine kleine Notiz im Abspann fällt auf: Der reale Mann, auf dem der „Umkehrungsexperte“ Victor Sykes im Film basiert, hat das „Therapieren“ eines Tages sein lassen und seinen Partner geheiratet. Vielleicht hätte man seine Geschichte erzählen sollen.

