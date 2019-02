Die Oscars: Favoriten, Sieger und Verlierer

Die politischen Debatten rund um die Oscars (Stichwort #MeToo) wurden in diesem Jahr von logistischen abgelöst. Nach dem Rücktritt Kevin Harts fanden sich keine Moderations-nachfolger – und die Ankündigung der Showproduzenten, einzelne Preise in den Werbepausen zu verleihen, stieß auf erfolgreichen Widerstand. Am Ende blieb (fast) alles beim Alten. Und wie immer fragt man sich vor allem, wer heute Nacht gewinnen wird.

Bester Film

Um den Hauptpreis rittern die Dramödie „Green Book“, das Erinnerungsepos „Roma“, der Kostümfilm „The Favourite“, das Freddy-Mercury-Biopic „Bohemian Rhapsody“, die Undercover-Story „BlacKkKlansman“, die Polit-Satire „Vice“, der Superheldenblockbuster „Black Panther“ sowie auch Lady Gagas Musik-Romanze „A Star Is Born“.



Wird gewinnen. Kaum jemand wäre unglücklich, wenn Cuaróns Meisterwerk „Roma“ triumphierte – am wenigsten Netflix, die schon lange höhere Oscar-Weihen erstreben. Sollte der große Konkurrent „Green Book“ siegen, ist Unmut garantiert: Zu altmodisch! Trotz Titel nur ein Underdog: „The Favourite“.



Sollte gewinnen. Die Spitzenreiter („Roma“ und „The Favourite“, je zehn Nominierungen) sind beides Gustostücke gehobener Filmkunst, die Lorbeeren verdient hätten. Verwegener wäre allerdings die Auszeichnung eines der Pop-Kino-Anwärter, etwa „Black Panther“ oder „A Star Is Born“.



Übergangen. Als Barry Jenkins' zärtliches Indie-Drama „Moonlight“ trotz Verleihungsverwirrung den Top-Oscar des Jahres 2017 davontrug, waren nicht nur die Moderatoren baff. Sein jüngstes Werk „If Beale Street Could Talk“ ist ebenso sehenswert – schaffte es aber nicht in die Königskategorie.

Bester Regisseur

Zur Wahl stehen Spike Lee für „BlacKkKlansman“, Paweł Pawlikowski für „Cold War“, Yorgos Lanthimos für „The Favourite“, Alfonso Cuarón für „Roma“ und Adam McKay für seine Dick-Cheney-Biografie „Vice“.



Wird gewinnen. Dass Alfonso Cuaróns Orchestrierung seines bildgewaltigen Mexiko-Panoramas „Roma“, bei dem er auch Kamera und Schnitt (mit-)verantwortete, nicht prämiert wird, scheint ausgeschlossen – obwohl der 57-Jährige schon 2013 eine Regie-Trophäe für sein Weltraumspektakel „Gravity“ kassierte.



Sollte gewinnen. Frauen sind heuer zwar nicht unter den Regie-Nominierten, aber ansonsten geht es recht divers zu: Sowohl der Pole Pawel Pawlikowski als auch der Grieche Yorgos Lanthimos sind würdige Kandidaten. Wirklich überfällig wäre aber ein Oscar für die New-Black-Cinema-Legende Spike Lee.



Übergangen. Paul Schrader kennt man vornehmlich als Drehbuchautor von „Taxi Driver“, dabei hat er über 20 Filme gedreht. Seine Priester-Passion „First Reformed“ erhielt zwar eine Drehbuch-Nominierung, doch wahre Transzendenz erreicht das Alterswerk nur dank seiner kunstvollen Regie.

Hauptdarsteller

Im Rennen sind Christian Bale („Vice“), Bradley Cooper („A Star Is Born“), Willem Dafoe („At Eternity's Gate“), Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) und Viggo Mortensen („Green Book“).



Wird gewinnen. Für „Bohemian Rhapsody“ verwandelte sich Rami Malek in Freddie Mercury – und gilt nun als Favorit. Es wäre ein Oscar für falsche Zähne, spötteln manche – doch Maleks Performance hebt sich schon aufgrund ihres Camp-Charakters vom üblichen Hollywood-Mummenschanz ab.



Sollte gewinnen. Willem Dafoes Darstellung eines hypersensiblen Vincent van Gogh in „At Eternity's Gate“ berührt – dennoch bleibt der Charakterkopf wie schon seit Ewigkeiten ein Außenseiter. Auch Viggo Mortensen werden kaum Chancen zugerechnet, dabei gründet der Humor von „Green Book“ fast nur auf ihm.



Übergangen. Denzel Washingtons Sohn John David punktete in „BlacKkKlansman“ mit Chuzpe und Afro-Charisma: Eine schlagartige Star-werdung. Unter den Veteranen beeindruckte Ethan Hawke, der in „First Reformed“ einen Pastor in der Glaubenskrise gibt – wohl zu trist und nuanciert für Oscar-Glanz.

Hauptdarstellerin

Nominiert sind Glenn Close („The Wife“), Yalitza Aparicio („Roma“), Olivia Colman („The Favourite“), Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?“) und Lady Gaga („A Star Is Born“).



Wird gewinnen. Nach sechs erfolglosen Nominierungen finden viele, dass es an der Zeit ist, Glenn Close mit einem Goldbuben zu ehren. Einst wurde ihre Rolle in „Fatal Attraction“ als frauenfeindlich kritisiert – in „The Wife“ befreit sie sich nun wirkungsvoll aus dem Schatten ihres Filmgatten.



Sollte gewinnen. Bei den Golden Globes ging Olivia Colman als Preisträgerin hervor: In „The Favourite“ glänzt sie als Queen Anne zwischen Manie und Melancholie. Melissa McCarthy und Lady Gaga wagten sich gewinnbringend ins dramatische Fach – doch voraussichtlich bleiben sie nur Siegerinnen der Herzen.



Übergangen. Es ist spektakulär, wie kraftvoll Joanna Kulig in „Cold War“ die Entwicklung einer Landpomeranze zur Chanson-Sängerin nachzeichnet. Doch die zwischen Liebeswahn, Depressionen und Selbstzerstörung taumelnde Figur war der Academy doch wohl zu widerborstig.

Nebendarsteller

Es treten an: Mahershala Ali für „Green Book“, Adam Driver für „BlacKkKlansman“, Sam Elliott für „A Star Is Born“, Richard E. Grant für „Can You Ever Forgive Me?“ – und Sam Rockwell für seine George-W.-Bush-Imitation in „Vice“.



Wird gewinnen. Zwei Jahre nach „Moonlight“ könnte nun der nächste Nebendarsteller-Oscar in Mahershala Alis Tasche wandern. Sein Pas de deux mit Viggo Mortensen kehrt die Stereotypen aus „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ um: Im Grunde spielt Ali in „Green Book“ eine Variation jener verstockten weißen Dame, für die Jessica Tandy 1990 prämiert wurde.



Sollte gewinnen. Noch lieber als Christian Bales trockenem Dick Cheney sieht man in „Vice“ Sam Rockwells lockerem Bush Jr. zu. Nur leider viel zu kurz – überdies heimste der kalifornische Szenenstehler schon letztes Jahr einen Oscar ein. Sehr lustvoll agiert auch Richard E. Grant als abgestürzter schwuler Dandy in „Can You Ever Forgive Me?“

Übergangen. Der frankoamerikanische Shooting Star Timothée Chalamet war bereits 2017 in dieser Kategorie nominiert, ging jedoch leer aus. Nun klagen Fans, dass seine Darstellung eines äußerlich leichtfüßigen, aber innerlich schwermütigen Teenagers mit starkem Suchtproblem in „Beautiful Boy“ den Preis noch viel mehr verdient hätte – aber nix da.

Nebendarstellerin

Gleich zwei Darstellerinnen aus dem Historiendrama „The Favourite“ sind heuer nominiert: Emma Stone und Rachel Weisz. Weiters konkurrieren Amy Adams aus „Vice“, Marina de Tavira aus „Roma“ und Regina King aus „If Beale Street Could Talk“.



Wird gewinnen. TV-Veteranin Regina King liefert in der James-Baldwin-Verfilmung „If Beale Street Could Talk“ eine eindringliche Darbietung als Mutter, die verzweifelt um das Familienglück ihrer jungen Tochter kämpft. Damit würde sie gebührende Aufmerksamkeit auf Barry Jenkins' Zweitling lenken, der von der Academy sträflich vernachlässigt wurde.



Sollte gewinnen. In „The Favourite“ zoffen sich Emma Stone und Rachel Weisz um die Gunst der von Olivia Colman verkörperten Königin Anne. Auf dem Oscar-Parkett wird es wohl nicht so schroff zugehen – zudem haben beide schon eine güldene Trophäe im Regal. Auch Marina de Tavira macht in „Roma“, als einziger Profi unter tollen Laien, großen Eindruck.



Übergangen. Nach der Premiere von Luca Guadagninos Horror-Remake „Suspiria“ fragten sich viele: Wer ist der faszinierende, bislang unbekannte Nebendarsteller Lutz Ebersdorf? Hätte er einen Oscar bekommen, wäre der Witz perfekt gewesen: Hinter Make-Up und Pseudonym steckte nämlich Edelmimin Tilda Swinton. Auch nicht ohne: Claire Foy in „First Man“.

Animation

In zwei Animations-Kandidaten („Incredibles 2“ und „Spider-Man: Into the Spider-Verse“) geht es um Superhelden. Ansonsten hoffen bunte Hunde („Isle of Dogs“), Computerspielfiguren („Ralph Breaks The Internet“) und ein Anime („Mirai“) auf den Sieg.



Wird gewinnen. In „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ treffen Spider-Men und -Women aus verschiedenen Dimensionen aufeinander – ein ästhetisch verspielter Überraschungshit, dessen Hype auch bis zur Academy vorgedrungen ist. Laut Buchmachern könnte er sich wirklich zum Gewinner aufschwingen – und damit Disneys Siegessträhne seit 2011 beenden.



Sollte gewinnen. Selten war die die Animations-Kategorie so schillernd besetzt. Neben dem gewohnt soliden Pixar-Beitrag „Incredibles 2“ überzeugen auch Wes Andersons Stopptrick-Hundespaß „Isle of Dogs“ und die herzige Netz-Persiflage „Ralph Breaks The Internet“ – während der Anime-Künstler Mamoru Hosoda mit „Mirai“ in Hayao Miyazakis Fußstapfen tritt.



Übergangen. So gut wie nie geht der Blick der Academy in Hollywood beim Animationsfilm über den Tellerrand des herzerwärmenden Familienfilm-Genres hinaus. Dabei gäbe es dort doch auch einiges zu entdecken – dazu zählt zum Beispiel Joaquín Cociñas und Cristóbal Leóns „La Casa Lobo“, die sich stetig verformende Stop-Motion-Erkundung der versehrten Innenwelt einer Sektenflüchtigen.

Bester fremdsprachiger Film

Wie schon Michael Hanekes „Amour“ und Roberto Benignis „Das Leben ist schön“ kandidiert „Roma“ hier wie auch für den „Besten Film“. Seine Widersacher: Die polnische Liebestragödie „Cold War“, Cannes-Sieger „Shoplifters“, der libanesische Oliver Twist „Capernaum“ und Florian Henckel von Donnersmarcks „Werk Ohne Autor“.



Wird gewinnen. Die Nase vorn hat fraglos „Roma“ – wie beim „Besten Film“. Erstmals in der Oscar-Geschichte könnte es zu dieser Art von Doppelsieg kommen. Leicht absurd wäre das Szenario schon, es würde die ohnehin fragwürdige Abgrenzung der Kategorie von US-Beiträgen hervorheben – was die Wähler zugunsten von „Cold War“ beeinflussen könnte.



Sollte gewinnen. In den letzten Jahren wurde die Wählerschaft der Academy aufgestockt – nicht zuletzt, um den Altersschnitt zu senken und zudem den Diversitätsfaktor zu heben. Dass ein polnischer Film wie „Cold War“ nun auch in Kategorien wie Kamera und Regie nominiert ist, könnte eine Folge davon sein – und darüber hinwegtrösten, falls er hier leer ausgeht.



Übergangen. Dass Ruth Beckermanns Essayfilm „Waldheims Walzer“ nicht nominiert wurde, überrascht leider kaum: Zu spezifisch das Thema, zu eigenwillig die Form. Gleichfalls schade: Die Abwesenheit der großartigen südkoreanischen Murakami-Adaption „Burning“ und des schwedischen Fantasy-Dramas „Border“, das es immerhin auf die Best-Make-Up-Liste geschafft hat. ?

Goldene Himbeeren.Einen Tag vor der Oscar-Verleihung wurden schon die Goldenen Himbeeren verliehen – Spottpreise für die schlechtesten Filmleistungen. Gleich vier davon erhielt der Detektiv-Klamaukfilm „Holmes & Watson“.

Donald Trump war ebenfalls unter den Ausgezeichneten: als schlechtester Hauptdarsteller mit seinen unfreiwilligen Auftritten in den beiden Dokumentarfilmen „Fahrenheit 11/9“ und „Death of A Nation“.



Live-Übertragung.ORF eins führt von Sonntag auf Montag auch heuer wieder durch die Oscar-Nacht: am 25. Februar ab 0.45 Uhr, mit ORF-Kulturjournalistin Lillian Moschen und dem langjährigen Leiter des Filmmuseums Alexander Horwath.

„La La Land“. Davor wird am 24. Februar um 20.15 Uhr die Hollywood-Komödie „La La Land“ als deutschsprachige Free-TV-Premiere ausgestrahlt.



