"Drachenzähmen leicht gemacht 3" an Spitze der US-Kinokassen

Der Animationsfilm "Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt" hat als Neueinsteiger den ersten Platz der nordamerikanischen Kinocharts erobert. Der dritte Teil der Drachen-Saga, für den erneut Regisseur Dean DeBlois verantwortlich ist, spielte bei seinem Wochenenddebüt mehr als 55 Millionen Dollar (48,57 Mio. Euro) ein. Damit übertraf er noch seinen Vorgänger aus dem Jahr 2014.

Die von James Cameron ("Avatar") geschriebene und produzierte Comicverfilmung "Alita: Battle Angel" rutschte auf den zweiten Rang. Laut vorläufigen Zahlen der Branchenwebseite Box Office Mojo verdiente die Manga-Verfilmung mit Christoph Waltz nur noch zwölf Millionen Dollar dazu. Insgesamt brachte es der Film in den USA und Kanada seit voriger Woche auf 60 Millionen Dollar, angesichts von rund 170 Millionen Dollar Produktionskosten eine Enttäuschung.

Der dritte Platz ging an "The Lego Movie 2", der nach einem mäßigen Anlauf nun an seinem dritten Wochenende weitere zehn Millionen Dollar einspielte. Damit kletterte das bisherige Einspielergebnis auf 83 Millionen hoch.

(APA/dpa)