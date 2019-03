Angelina Jolie kommt nach vier Jahren Pause zurück auf die Leinwand

Vier Jahre nach ihrem letzten Film kommt Hollywood-Star Angelina Jolie zurück auf die Kino-Leinwand - und zwar früher, als ursprünglich geplant. Bereits im Oktober will Disney die Fortsetzung zu dem Märchenfilm "Maleficent - Die dunkle Fee" (2014) herausbringen, wie das Studio am Mittwoch bekannt gab. Zuvor hatte es geheißen, dass "Maleficent: Mistress of Evil" erst im Mai 2020 in die Kinos komme - dann hätte sich der Film allerdings an den Kinokassen gegen "Fast & Furious 9" durchsetzen müssen.

In der Fortsetzung des Disney-Hits spielen neben Jolie erneut Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple und Lesley Manville mit. Neu hinzu stoßen "Deadpool"-Star Ed Skrein, Michelle Pfeiffer und Chiwetel Ejiofor. Nach Robert Stromberg führt nun der Norweger Joachim Rønning ("Pirates Of The Caribbean 5: Salazars Rache") Regie. Trailer gibt es noch keinen.

Das Original griff 2014 das Dornröschen-Märchen der Brüder Grimm auf. Im Mittelpunkt stand nicht die Prinzessin (Fanning), die durch einen Fluch der Fee in einen hundertjährigen Schlaf fällt, sondern die Fee (Jolie) selbst. Der Film spielte weltweit über 750 Millionen Dollar ein.

Längere Pause nach Trennung von Brad Pitt

Jolie war zuletzt 2015 an der Seite ihres früheren Partners Brad Pitt in dem Drama "By the Sea" zu sehen, die Oscar-Preisträgerin führte zugleich Regie. Nach ihrer Trennung von Pitt im Herbst 2016 hatte die sechsfache Mutter eine längere Drehpause eingelegt.

(APA/dpa)