Timeline: Die Vorwürfe gegen Michael Jackson

In der neuen Doku „Leaving Neverland“ erzählen zwei Männer, dass sie als Kinder jahrelang von Michael Jackson sexuell missbraucht wurden. Die Erben Jacksons gehen massiv gegen den Film vor.

Eine Chronologie der Pädophilie-Vorwürfe gegen Michael Jackson

18. August 1993

Die Polizei von Los Angeles beginnt, gegen Michael Jackson zu ermitteln. Der Zahnarzt Evan Chandler hat den Popstar zuvor beschuldigt, seinen zwölfjährigen Sohn Jordan, genannt Jordy, missbraucht zu haben. Die Familie und Jackson haben einander im Jahr davor kennengelernt.

25. August 1993

Die Teenager Brett Barnes und Wade Robson sagen auf einer Pressekonferenz, dass sie gemeinsam mit Jackson in einem Bett geschlafen hätten – aber dieser sie nicht unsittlich berührt habe.

14. September 1993

Die Familie Chandler klagt Jackson und fordert 30 Millionen Dollar.

22. Dezember 1993

Jackson gibt ein Video-Statment heraus. Darin beschreibt er, wie er von Polizisten untersucht und fotografiert wurde. Er nennt es „die demütigendste Tortur“ seines Lebens und betont seine Unschuld. Das einzige, worin er sich schuldig gemacht habe, sei „alles zu geben, was ich habe, um Kindern in aller Welt zu helfen.“

25. Jänner 1994

Jackson und die Familie Chandler einigen sich außergerichtlich. Der Popstar zahlt ihnen 22 Millionen Dollar. 18 Millionen gehen an Jordan, sie werden in einem Fonds verwahrt, bis dieser 18 Jahre alt ist.

Mai 1994

Jackson heiratet Lisa-Marie Presley, die Tochter von Elvis Presley, die er schon seit Kindheitstagen kennt. Nach 20 Monaten Ehe lassen sich die beiden wieder scheiden.

September 1994

Die Polizei stellt die Ermittlungen gegen Jackson ein. Mitunter, weil die Familie Chandler sich weigert, mit den Behörden zu kooperieren. Jordan Chandler stellt klar, er werde vor Gericht nicht aussagen. Heute lebt er laut dem „Daily Mirror“ untet einem anderen Namen in Long Island, New York. Sein Vater hat 2009 Suizid begangen, wenige Monate nach Jacksons Tod.

31. Mai 1995

Die erste Single aus Jacksons Album „HIStory“ wird veröffentlicht. In dem Duett „Scream“ mit seiner Schwester Janet rechnet er mit den Medien für ihre Berichterstattung über den Missbrauchsvorwurf ab: Die Ungerechtigkeit und die Lügen würden ihn anekeln, heißt es im Text.

1997 bis 2002

Jackson wird Vater: Auf Sohn Prince Michael Junior (13. Februar 1997) folgen Paris Michael Katherine (3. April1998) und Prince Michael II (21. Februar 2002). Die Mutter der ersten beiden Kinder ist die Krankenschwester Debbie Rowe, mit der er von 1996 bis 1999 verheiratet ist. Das dritte Kind wurde von einer Leihmutter ausgetragen.

6. Februar 2003

Der britische Sender ITV zeigt den Dokumentarfilm „Living with Michael Jackson“ des britischen Journalisten Michael Bashir. Dieser hat den Musiker für den Film über eine Zeitspanne von acht Monaten mehrfach interviewt. Die beiden sprechen darin auch über „Pyjama-Partys“ mit Kindern. „Das ist nicht sexuell“, sagt Jackson in der Doku. „Wir schlafen einfach. Ich bringe sie ihns Bett. Es ist sehr lieb.“ Der Film stößt weitere Ermittlungen der Polizei an. Zu den Kindern, die bei Jackson übernachten, gehört auch der krebskranke Gavin Arvizo.

18. November 2003

In Michael Jacksons Neverland Ranch gibt es eine Hausdurchsuchung. Eine Woche später wird Jackson verhaftet.

18. Dezember 2003

Jackson wird wegen „unanständiger oder lasziver Taten mit einem Kind unter 14 Jahren“ angeklagt.

28. Februar 2005

Der Prozess gegen Jackson beginnt. Arvizo und sein jüngerer Bruder sagen darin aus, dass Jackson ihnen pornographisches Material gezeigt und ihnen „Jesussaft“ – gemeint ist Wein – zu trinken gegeben habe. Beide schildern, dass Jackson mehrfach vor ihnen masturbiert habe. Eine ehmalige Haushälterin Jacksons sagt aus, er habe gemeinsam mit Wade Robson geduscht. Robson selbst sagt zugunsten des Popstars aus – wie auch Schauspieler Macaulay Culkin. Beide behaupten, Jackson habe sie nie belästigt.

13. Juni 2005

Jackson wird in allen Anklagepunkten freigesprochen.

25. Juni 2009

Zur angekündigten Comeback-Tournee, die den Titel „This Is it“ tragen sollte, kommt es nicht mehr: Jackson stirbt im Alter von 50 Jahren nach einer Überdosis des Betäubungsmittels Propofol.

Mai 2013

Wade Robson, inzwischen Tänzer und Choreograph, unternimmt rechtliche Schritte gegen Jacksons Nachlassverwalter. Er behauptet, Jackson habe ihn im Alter von sieben Jahren bis zum Alter von 14 Jahren sexuell missbraucht.

November 2014

James Safechuck sagt, Jackson habe ihn an mehr als 100 Gelegenheiten missbraucht, nachdem sich die beiden bei einem Dreh für einen Pepsi-Spot kennengelernt haben.

25. Jänner 2019

Der Dokumentarfilm „Leaving Neverland“ von Regisseur Dan Reed feiert Premiere beim Sundance Festival. In dem Film sprechen Wade Robson und James Safechuck detailiert über den Missbrauch und warum sie den Popstar zuvor in Schutz genommen haben.

März 2019

Der US-Pay-TV-Sender HBO strahlt „Leaving Neverland“ aus. In Großbritannien ist die Doku auf Channel 4 zu sehen. Die Nachlassverwalter Jacksons verklagen HBO wegen Verunglimpfung des Popstars und fordern 100 Millionen Dollar.

März 2019

Mehrere Radiosender beschließen, keine Songs mehr von Michael Jackson zu spielen, darunter 22 Sender in Kanada. Auch der norwegische Rundfunk NRK kündigt an, Jacksons Musik zwei Wochen lang nicht spielen zu wollen. Nach Kritik an der Entscheidung rudert die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft wieder zurück.

(Red.)