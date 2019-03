Gartenbaukino: „Pippi Langstrumpf"

„Ich mach’ mir die Welt, wiedewiedewie sie mir gefällt": Das Gartenbaukino in Wien zeigt am Samstag um 14 Uhr den Kino-Klassiker „Pippi Langstrumpf" in seiner ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 1968 (Regie Olle Hellbom, mit Inger Nilsson als Pippi). Ein Film, den die Eltern sicher genauso gern sehen wie die Kids! (Wiederholung: Sonntag 24. März, 14 Uhr). Auch ein Kinderbuch-Klassiker: „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen" von James Krüss ist noch heute und morgen in einer hinreißenden Inszenierung am ­Theater der Jugend zu sehen (8. März, 16 Uhr, 9. März, 14.30 und 18 Uhr). Für die Kleineren hat das Burgtheater ein nettes Format mit den Burg-Geschichten erschaffen. Im Blauen Foyer lesen Schauspieler am Sonntagvormittag aus Kinderbüchern, diesmal Sven ­Dolinski den „Grüffelo" von Julia Donaldson (10. März, 11 Uhr, ab fünf Jahren).