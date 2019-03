Rumäniens übersehene Filmperlen

Zwei betagte Herren sitzen sich als Statisten beim Dreh eines Melodrams im Smoking gegenüber. Der eine hat noch nie in einem Film mitgespielt. Er äußert Verwunderung über die Sonderbarkeit, nur bei laufender Kamera rauchen und die aufgetischten Speisen bloß vorgetäuscht, aber nicht wirklich essen zu dürfen. Der andere, ein alter Hase im Komparsenmetier, beschwichtigt ihn. Die beiden verstehen sich prima, bis der Neuling in seinem Kollegen den Folterknecht wiedererkennt, dem er während seiner Gefangenschaft zur Zeit der faschistischen Antonescu-Diktatur ausgeliefert war. Der Beschuldigte bestreitet das. Als er endlich klein beigibt, trivialisiert er seine Verbrechen. Eine tiefernste Situation inmitten eines absurden Settings – die von den Produktionstätigen jedoch nicht wahrgenommen wird, weil sie nur auf das inszenierte Geschehen im Vordergrund schauen.

Den Vertretern der ersten (1965–1989) und zweiten (ab 2005) rumänischen Neuen Welle wäre etwas Derartiges nie passiert, wie die buchstäblich hintergründige Sequenz aus „Secvente“ von Alexandru Tatos aus dem Jahr 1982 nahelegt. Ihre Aufmerksamkeit war stärker dem Neben- als dem Hauptsächlichen zugewandt. Das Filmarchiv Austria tut es ihnen nun gleich: Die von Patrick Holzapfel und „Presse“-Filmkritiker Andrey Arnold kuratierte Retrospektive „Filmland Rumänien. Absurdität und Subversion“ (bis 4. April) ist einer Erneuerungsbewegung gewidmet, die aus westlicher Perspektive zumeist übersehen wird, obwohl viele jüngere Produktionen auf Festivals regelmäßig mit Lob und Preisen überhäuft werden.

Das Begründungswerk dieses Aufbruchs, „Duminica la ora 6“ (1966) von Lucian Pintilie, mit dem die Retrospektive heute Abend eröffnet wird, war bereits experimentierwütig, aber noch bitterernst. Die kommunistischen Machthaber versprachen sich einen hurrapatriotischen Abgesang auf die faschistische Epoche in den 1940ern, bekamen aber eine Tragödie über korrumpierbare Arbeiter und ein strawanzendes Liebespaar.

Und alle reden aneinander vorbei

Unter den jüngeren Beiträgen im Programm stechen „Moartea domnului Lãzãrescu“ (2005) von Cristi Puiu und „A fost sau n-a fost“ (2006) von Corneliu Porumboiu hervor: Im ersten Film dreht sich die Handlung ebenso im Kreis wie der Rettungswagen, der einen Schwerstalkoholisierten mit Amnesie transportiert, den kein Spital aufnehmen will. Um scheiternde Gedächtnisarbeit geht es auch im zweiten, in dem ein Kinderunterhalter, ein lethargischer Trinker und ein machoider Moderator in einer Live-Sendung der Frage nachgehen, ob die Revolution von 1989 überhaupt stattgefunden hat.

Auffällig ist hier nicht nur die selbstironische Form der Medienreflexion. Auch die erbärmliche Banalität des Alltagslebens und die Scheinheiligkeit vorgeblicher Musterbürger werden in den meisten Filmen dieser Schau bloßgestellt. Wiederholungen und Abschweifungen in der Erzählweise gehören ebenso zu den Besonderheiten dieses Kinos wie der Umstand, dass die Figuren ständig aneinander vorbeireden. Die Retrospektive ist zudem clever kompiliert: Wegweisende Langfilme werden zusammen mit aktuellen Kurzfilmen gezeigt. Die Reise lohnt sich!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.03.2019)