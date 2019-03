Michail Kalik im Wiener Filmmuseum

Bis zum Tod Stalins war Melancholie ein suspektes Gefühl auf sowjetischen Leinwänden. Ihr Aufblühen kündete vom Anbruch kurzzeitigen Tauwetters – und kaum ein Regisseur brachte sie mit ähnlich lyrischer Kraft zum Ausdruck wie Michail Kalik. In „Der Sonne entgegen“ (1961) irrlichtert ein Bub durch ein Großstadtkaleidoskop. Am Fuß einer Löwenskulptur, die bei Eisenstein noch revolutionär gebrüllt hätte, fällt er in einen wehmütigen Traum. Der jazzige, formal freilaufende Kinderfilm gilt als Kaliks Meisterwerk. Gezeigt wird er selten – das schmale Oeuvre des jüdisch-russischen Filmemachers steht nach wie vor im Schatten von Zeitgenossen wie Tarkowski. Das liegt auch an seiner stilistischen Wendigkeit, die Schubladisierung erschwert. Schon Kaliks vergleichsweise „klassisches“ Debüt über Partisanen im Russischen Bürgerkrieg („Die Jugend unserer Väter“, 1958) unterlief ideologische Erwartungen, indem es Ängste der Hauptfiguren in geduldige Bilder setzte. Später ließ er in „Auf Wiedersehen, Jungs“ (1964) Teenager-Hoffnungen aus den 1930ern neu aufleben – eingedenk ihrer kriegsbedingten Fruchtlosigkeit.

Nach Zensurproblemen emigrierte Kalik, der als Student im Gulag eingesessen hatte, aus Sorge um den wachsenden Antisemitismus nach Israel. Erst 1991 konnte er einen letzten Film realisieren, in dem er poetische Rückschau auf sein Schaffen hält. Die Kalik-Retrospektive, die bis 15. März im Wiener Filmmuseum läuft, hat deren Titel übernommen: „Die Rückkehr des Windes“. (and)

