"Die Erscheinung": Maria und das Blut am Fotoapparat

Ein Mädchen sagt, es habe Marienerscheinungen. Pilger überschwemmen das südfranzösische Dorf. Der Vatikan hat die Sache nicht mehr unter Kontrolle – und bittet einen ungläubigen Kriegsreporter, den Fall zu untersuchen.

Eine außergewöhnliche Wahl in einem außergewöhnlichen Film. Vincent Lindon spielt in „Die Erscheinung“ den traumatisierten Reporter Jacques, der sich zu Hause einsam verbarrikadiert, bis er den mysteriösen Anruf von „oben“, aus Rom erhält. Regisseur Xavier Giannoli hätte keinen besseren wählen können als diesen Darsteller: Er erscheint so eklatant körperlich auf der Leinwand, dass er sich sofort als erdige Gegenfigur zum „vergeistigten“ Habitus der Kirchenfunktionäre etabliert: Jacques wirkt fast bizarr in deren Räumlichkeiten. Aber er ist auch eine Gegenfigur zur 15-jährigen Anna (beeindruckend gespielt von Galatéa Bellugi), die bei ihrem ersten Auftritt mit verklärter Miene zwischen den Pilgern wandelt.

Der Journalist verstrickt sich

Was ist real, was ist wirklich? Jacques, der Skeptiker, soll an der Spitze einer örtlichen Untersuchungsgruppe die Frage klären. Er schweigt viel, schaut viel, hört zu und verhört, ganz investigativer Journalist. Scheinbar distanziert, verstrickt er sich tatsächlich rasch, die kanonische Untersuchung wird zur persönlichen Suche. Jacques entdeckt Furchtbares in Annas Leben und Umfeld: Mord, Gefängnis, Verluste, Opfer. Die Einsamkeit eines Heimkindes. Schrecklich real sind hier jedenfalls das Leid – und die Sehnsucht nach Hilfe.

In der ersten Szene in einem syrischen Hotelzimmer reinigt Jacques sinnfällig den blutigen Fotoapparat seines Reporterfreundes, der neben ihm bei einer Explosion gestorben ist. Bei Jacques bricht in der Folge offenbar auch eine Lebensform zusammen. Immer habe sein Freund, der Fotograf, sichtbare Beweise gesucht für das, was wirklich ist, sagt Jacques einmal: die konkrete Realität. Bilder dafür. Aber welche Realität eigentlich, welche Bilder?

Im Lauf dieser langsamen, wie eine gewundene Detektivstory konstruierten Geschichte entdeckt Jacques eine ihm bisher unbekannte Realität. Ob es eine religiöse ist, bleibt ungewiss – eine seelische ist es jedenfalls. Und seelische Realitäten aus dem Verborgenen zu holen ist Giannolis Spezialität. Der 47-jährige Franzose schält sie besonders gern aus hässlichen, lächerlichen Hüllen heraus. Gérard Depardieu etwa berührte in „Chanson d'Amour“ als verliebter alter Schlagersänger. In „Madame Marguerite“ porträtierte Giannoli die „schlechteste Sängerin der Welt“, Florence Foster Jenkins. Geschmacklose „Kunst“ ist auch im neuen Film sehr präsent: Kitschige Bildchen von Anna und der angeblichen Marienerscheinung sind unter den Pilgern im Umlauf, auch die sentimentalen, geschmacklosen Gesänge, die verklärten Gesichter wirken für emotional Außenstehende leicht peinlich.

Kann dahinter Echtes sein? Das ist auch die Frage bei Anna, obwohl sie abseits der Kitschbildchen so unverstellt wirkt, so viel vertrauensvolle Liebe auf ihre Umgebung ausstrahlt. Der Film verschränkt Jacques' Seelendrama mit ihrem. Da ist auf der einen Seite der Pater, der das Mädchen offenbar aufrichtig schützen will; auf der anderen Seite der dubiose, grenzenlos schleimige Amerikaner, der eine internationale Frömmigkeitsindustrie rund um das Mädchen aufzieht. Anna hat nach ihren ersten Erscheinungen im Kloster Zuflucht gefunden, nun wird sie zerrissen in den Kämpfen und Begehrlichkeiten der Erwachsenen. Es nimmt ein schlimmes Ende – oder gar gutes? Bei dieser ambivalenten Deutung eines Martyriums kann einem mulmig werden.

Rätselhafte Reise einer Ikone

Dafür gibt es in anderen Fragen (etwa ob Anna gelogen hat oder nicht) am Ende gar viel Auflösung für einen Film, der so lang so vieles in der Schwebe hält. Eine rätselhaft verreiste Ikone etwa kehrt an ihren Platz zurück (Jacques kannte sie von einem Foto des Freundes aus Syrien und fand sie bei Anna im Kloster wieder). Und auch Jacques selbst kehrt an seinen Platz zurück, in seine Familie: Die Krise ist vorbei. Zu viel Deutungsnachhilfe leistet der Film am Schluss. Davor auch etwas zu viel Emotionsnachhilfe mittels wehem Celloklang. Schade – nicht jeder Kitsch signalisiert Unechtes, da hat Giannoli schon recht; aber Perlen der Wahrheit stecken auch nicht immer darin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2019)