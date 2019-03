Kein Champagner für den neuen Dumbo

Das Publikum erwartet eine Lachnummer: Auf einer Plattform in luftiger Höhe steht ein ängstlicher kleiner Elefant mit Clownschminke, hinter ihm eine brennende Hausfassade. Er soll das Feuer löschen, aber natürlich geht alles schief. Aus den Fenstern lodert es, der Elefant fällt, tiefer, tiefer – und gleitet dem Aufprall im letzten Moment davon. Mit flatternden Ohren dreht er ein paar unsichere Runden über der Tribüne. Das Publikum flippt aus. Eine Sensation! Eine ähnliche Szene beschloss 1941 Disneys 64-minütigen Zeichentrickfilm „Dumbo“; in der fast doppelt so langen, von Tim Burton inszenierten Realfilm-Neuinterpretation, die nun ins Kino kommt, setzt sie die Handlung in Gang.

Tim Burton und Disney haben eine Weile gebraucht, um miteinander warm zu werden. Der US-Regisseur und Animationskünstler war Ende der Siebziger mit seinem College-Abschlussfilm über einen gruseligen Zahnarzt bei Disney aufgefallen. Das Studio stellte ihn an, konnte ihn aber kaum einsetzen: Niedliche Tiere lagen ihm nicht. „Ich konnte den Disney-Stil nicht einmal imitieren“, sollte Burton später sagen; seine Versuche hätten ausgesehen wie „Roadkill“, überfahrenes Wild. Ein paar Jahre lang ließ Disney ihn geduldig Entwürfe anfertigen, die nie verwendet wurden, und kleine eigene Projekte realisieren. Doch bald wurden dem künstlerisch risikoscheuen Konzern Burtons expressive Schauerästhetik und zwielichtige Gestalten zu viel: 1984 schmiss man ihn raus. Sein düsterer Kurzfilm „Frankenweenie“ habe Kinder bei Testvorführungen zum Weinen gebracht.

Die Beziehungspause dauerte nicht lange, schon 1990 war Disney bereit, die Grenzen seiner bunten heilen Welt zu erweitern und das Stop-Motion-Musical „The Nightmare Before Christmas“ nach Burtons Entwürfen zu verfilmen. Es folgten weitere gemeinsame Projekte. Die neueste Zusammenarbeit (nach einem fremden Drehbuch) wirkt nun so, als hätte sich Burton auf die alte Disney-Bravheit zurückbesonnen – nein, als wollte er diese gar überbieten: Sein „Dumbo“ ist ein zahmes, emotional wenig forderndes und selbst ästhetisch wenig aufregendes Märchenbilderwerk.

Hier geht es um die Menschen

Missverstandene vermeintliche Monster und Außenseiter aller Art sind eigentlich Burtons Spezialität, hier ist selbst dieses Motiv abgeschwächt. Die Hässliches-Entlein-Geschichte über das Tier mit den lachhaft großen Ohren, das sein großes Talent entdeckt, rückt in den Hintergrund; mehr geht es hier um die Menschen, die für Dumbo sorgen, von ihm profitieren oder sich durch ihn eine Form der Erlösung erhoffen. Der Wanderzirkus, in dem die Geschichte beginnt, ist alles andere als ein Sehnsuchtsort: Er steckt in einer finanziellen Krise, die Tiere werden wenig liebevoll behandelt. Die Meerjungfrau, eigentlich eine dicke Dame im glitzernden Kostüm, singt abends am Feuer traurige Lieder. Den Kindern hört keiner zu, und der einarmig aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrte Holt (Colin Farrell), einst ein lassowerfender Star am Pferd, muss sich als Elefantenpfleger verdingen.

„He's stuck here, like you and me“, sagt Holts Tochter Milly zu ihrem Bruder. Sie will Erfinderin werden – auf keinen Fall aber eine Zirkusattraktion. Dumbo gibt ihr Gelegenheit, sich zu beweisen. Danny DeVito, der in Tim-Burton-Filmen bevorzugt als Zirkusdirektor auftaucht, gibt einen opportunistischen, aber seinen „Freaks“ gegenüber loyalen Manegenmeister, der Dumbo verstecken will, bis er das große Geld wittert. Bösewicht des Films ist Michael Keatons Karikatur eines skrupellosen Vergnügungsparkbesitzers; Eva Green gibt eine Trapezartistin, die es satt hat, sein Accessoire zu sein.

Eine ganz nüchterne Elefantenparade

Das alles spielt in einer künstlich patinierten, komplett im Studio kreierten Welt, in der verblichene bunte Waggons über Dämme und Felder tuckern und immer Sonnenuntergang ist. Schade, dass selbst die ästhetisch interessanteste Szene des Films, eine dem Original von 1941 nachempfundene Parade pinker Blubberblasen-Elefanten, jede Verwegenheit missen lässt: Stiegen damals dem unabsichtlicherweise beduselten Dumbo Sektbläschen aus dem Rüssel, die sich in einer (alb-)traumhaften Sequenz zu wildesten Gestalten formten und einen surrealen Tanz aufführten, so gibt es im neuen Film lediglich eine hübsche Seifenblasen-Zirkusnummer. Immerhin: Fürchten muss sich hier sicher kein Kind.

DISNEYS REMAKE-REIHE Neuverfilmungen. Schon in den 1990ern brachte Disney erste Zeichentrickfilme als Realfilme neu heraus („Das Dschungelbuch“, „101 Dalmatiner“). 2010 inszenierte Tim Burton ein „Alice im Wunderland“-Remake, seitdem arbeitet sich der Konzern intensiv an seinem Zeichentrickportfolio ab. Am erfolgreichsten bisher: „Die Schöne und das Biest“ (2017). Im Mai 2019 kommt „Aladdin“, im Juli „Der König der Löwen“. Remakes von „Mulan“, „Pinocchio“, „Der Glöckner von Notre Dame“ und „Arielle“ sind in Entwicklung bzw. Produktion.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)