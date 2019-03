Haydnhaus in Wien: Adler, Walfisch, Engel?

Adler, Walfisch, Engel? Im Haydnhaus in Wien (Haydngasse 19, 1060 Wien) werden Kinder von 6 bis 10 Jahren am Sonntag (10 Uhr) zu Tonkünstler/innen: Inspiriert durch Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung", kreieren sie ihre eigene Schöpfung aus Ton. Der Bildhauer und Maler Urban Grünfelder vermittelt die Grundkenntnisse des Modellierens (Anmeldung unter 01/505 8747-851 80, www.wienmuseum.at). Theater spielen, tanzen, verkleiden, basteln – all das können Kids ab fünf Jahren am Samstag (15 bis 18 Uhr) im Burgtheater. Im Rahmen der „Offenen Burg" sind die Vestibül-Türen geöffnet! Kuchen und Getränke gibt’s auch. Wer ihn noch nicht gesehen hat: Am Samstag um 15 Uhr steht der entzückende Musicalfilm „Mary Poppins’ Rückkehr" mit Emily Blunt in der Titelrolle in der Urania auf dem Spielplan. Empfohlen ab acht Jahren, Dauer: 132 Minuten.